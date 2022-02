Jocurile Olimpice 2022. România, ”Jamaica” Europei? Cozmin Gușă: N-avem nicio șansă. Ar dura 10 ani până la rezultate

"Putem spune că suntem "Jamaica Europei"? Mergem la Olimpiadă fără patinoar, fără pistă de sanie, de bob", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

"N-avem nicio șansă. Ar dura 10 ani"

"Piste de sanie avem, dar nu la acel nivel. Nu avem pârtii practicabile pentru o competiţie olimpică, nu suntem în circuitul de schi. Să ne luăm gândul! Dar, la bob şi la sanie, am avut nişte rezultate în Europa. Vin din urmă nişte copii tineri, acolo. Cam ca în fiecare sport. S-a dus generaţia veche şi au început tinerii români să câştige medalii la seniori. În sporturile de iarnă, la bob şi sanie, avem o creştere. În rest, nu avem absolut nicio şansă.

Dacă ne-am apuca, astăzi, să ne punem serios problema unor rezultate în sporturile de iarnă, probabil că ar dura 8-10 ani până să avem nişte rezultate care ar putea să fie încurajate şi de faptul că ne-am depus candidatura pentru următoarea olimpiadă de tineret, de iarnă, din 2024, care depinde de pârtia pe care se tot chinuie cei din Poiana Braşov, în frunte cu întreprinzătorii de acolo care pun şi ei bani, să o facă, să o dubleze din vârful Postăvaru în jos, către Râșnov. Să se dubleze domeniul schiabil în Poiană.

Este avantajată de terminarea Aeroportului Braşov Internațional, în această vară. Am putea să ne gândim că am putea să câștigăm. Avem şi un "avocat" foarte bun - Octavian Morariu, românul cu cel mai mare rang din sportul mondial, membru pe viață la Comitetul Olimpic Internaţional. Cred că aşa, cu jocurile astea de tineret, cu nişte infrastructură, nişte cheltuieli pe care să le facă statul şi pregătire specială, am putea să contăm, peste două olimpiade", a spus Cozmin Gușă, în emisiunea Deferiți mass-media, de la DCNews TV.

"Poate să ne crape obrazul de ruşine"

"Nu avem patinoare profesioniste, nu a interesat pe nimeni. Țiriac a vrut, la un moment dat, să facă unul, dar l-a condiționat de nişte lucruri cu care statul nu a fost de acord că erau prea în beneficiul lui. Nu avem. Poate să ne crape obrazul de ruşine. Nu ne-am dus şi la olimpiada cealaltă, la sărituri în apă, şi ai noştri săreau pe saltele? Săreau de la platformă şi cădeau în cap pe saltelele alea de burete. Sau cum a făcut Eduard Novak ca să ia argintul la Jocurile Paralimpice de anul trecut, de la Tokyo. S-a dus şi s-a antrenat în Bulgaria, că nu avem pistă de ciclism profesionistă în România. S-a antrenat două săptămâni în Bulgaria", a mai spus Gușă.

