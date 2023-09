Impozitarea progresivă a locuințelor și mașinilor. Nazare (PNL): Ne deranjează foarte mult. Pentru liberali, proprietatea e sfântă! / video

Alexandru Nazare, senator PNL, a fost invitat la DC News, la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, unde a vorbit despre impozitul progresiv pe proprietate.

„Eu nu înțeleg cum o să aplice ANAF această chestiune legată de noul impozit progresiv pe proprietate. Mie îmi e tare teamă că acele costuri administrative ale aplicării măsurii sunt mai mari decât beneficiile.

Am avut o tentativă la începutul anului acesta de a introduce anumite prevederi legate de impozitul pe proprietate, care nu s-au putut adopta, tocmai din cauza birocrației. Nu e ușor să creezi o grilă pentru persoane fizice, cum sunt evaluare proprietățile etc.

Să creezi și această grilă, să creezi grila de evaluare a clădirilor - plus că sunt și mașinile, nu doar casele - și să faci o bază de date, să le dai notificări și să-i urmărești, e dificil. Proprietatea care este în comun, cum va fi judecată? Dacă ai un imobil și sunt cinci proprietari, cum îl împarți la cei cinci?“, a întrebat Alexandru Nazare.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Măsuri fiscale. Alexandru Nazare, fost ministru de Finanţe, spune ce măsuri vin din PNRR şi care nu

Pentru PNL, proprietatea e sfântă“

„Eu nu spun că poate, într-o anumită perioadă de timp, cu mari eforturi administrative, poți, tehnic vorbind, să aplici. Mie, însă, îmi e teamă co vor fi costuri mai mari decât beneficiile.

Eu sunt convins că din partea PNL au fost formulate temeri în coaliție. Din punctul nostru de vedere, nu e vorba dacă e 1%, 0,5% sau 0.01%, această legătură făcută între taxare și nivelul proprietății, care e progresivă, pe noi, pe liberali, ne deranjează foarte mult. Pentru noi, proprietatea e sfântă.

Un nou impozit introdus, legat de avere într-un mod extrem de complicat, cu rezultate insignifiante și aproape inaplicabil, e foarte greu de digerat. Ok, avem nevoie de venituri în plus din proprietate. Ok, e justificat, pentru că taxele sunt mici. Nu poți să ai proprietăți foarte mari în zone centrale din marile orașe și să plătești insignifiant, dar hai să mărim taxa care este. Sistemul e creat, nu ai eforturi în plus. Nu creezi un alt sistem complicat și nu-l legi de avere.

O astfel de măsură i-ar face pe români să vândă și culmea e că prin această măsură punem românii să vândă. Îi punem în situația să-și vândă proprietățile în loc s-ăi ajutăm să prospere“, a spus, la DC News, Alexandru Nazare, senator PNL.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Scenariu alegeri anticipate. Tănase Stamule (PNL): Cade gardul peste noi / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News