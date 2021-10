Guvernul Cîțu a picat. Ciprian Șerban: Iohannis trebuie să-și recunoască eșecul

"Cîțu și miniștrii lui au fost demiși prin moțiunea PSD! Am promis! PSD a depus moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu, când cealaltă moțiune s-a împotmolit în erori constituționale. Am votat și am sancționat aroganța, sfidarea, incompetența, bătaia de joc la adresa a tot ce este românesc! Iohannis trebuie să-și recunoască, din nou, eșecul! Pentru ca România să mai aibă o ultimă șansă să se redreseze, președintele țării este obligat să renunțe la ideea unui alt proiect politic cu o coaliție PNL-USR PLUS-UDMR, care nu poate produce decât aceleași rezultate catastrofale. Ar fi o dovadă de nebunie să încerce mereu același lucru, în speranța că va obține rezultate diferite!

În momentul de față, orice majoritate politică este nelegitimă! De aici înainte trebuie să acționăm corect, să trecem rapid la următorul pas: realizarea unui acord politic pentru instalarea unui Guvern de tranziție până la primăvară, când se vor putea realiza alegeri anticipate.Guvernul de tranziție trebuie să ia cele 10 măsuri propuse de #PSD.PSD își va asuma guvernarea după alegerile anticipate, cu o majoritate legitimă, care să reflecte voința cetățenilor", a scris Ciprian Șerban pe Facebook.

Guvernul Cîțu, demis cu 281 de voturi

Guvernul Cîțu a fost demis. 281 de parlamentari au votat pentru moțiunea de cenzură. Votul a fost secret cu bile. Parlamentarii PNL, UDMR şi ai minorităţilor naţionale nu şi-au exprimat votul, fie au fost prezenţi şi au anunţat că nu votează, fie au fost absenţi. Membrii Birourilor permanente urmează să se întrunească pentru verificarea şi numărarea voturilor exprimate. Pentru a trece moţiunea este nevoie de 234 voturi.

"După cum preşedintele ales al partidului a anunţat, participăm cu responsabilitate la consultări. Avem şi o opţiune de premier - este colegul meu Dacian Cioloş. Este validat de partid, este proaspăt ales, deci aici este o legitimitate maximă. Dacă preşedintele ar decide un astfel de scenariu putem discuta despre el. Pe ceea ce s-a semnat şi pe acordul de coaliţie, evident, opţiunea de premier aparţine PNL, respectăm lucrul acesta. Dacă se vine cu un alt premier discutăm. (...) Participăm la consultări. Suntem deschişi pe toate variantele prin care putem ieşi cât mai repede din criză", a afirmat Barna, la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.