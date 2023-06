Greva profesorilor, negocieri. Marcel Ciolacu: Am convingerea că am ajuns la o soluție care oferă toate premisele ca profesorii să se întoarcă la ore

"Am convingerea că am ajuns, împreună cu liderii sindicali din Educație, la o soluție care oferă toate premisele ca profesorii să se întoarcă la ore, iar anul școlar să se termine în condiții normale. Majorarea cu 1000 de lei a salariilor pentru profesori, respectiv 400 de lei pentru personalul auxiliar, pe care am convenit-o astăzi, este un pas semnificativ dintr-un proces mai larg care va fi întărit prin noua lege a salarizării unitare.

Este clar acum că obiectivul nostru este unul comun: ca, în noua grila de salarizare, salariul profesorului debutant să se raporteze la salariul mediu brut din economie și să însemne punctul de referință al grilei de salarizare din Educație. Consider că cerința dascălilor, ca salariile din Educație să reprezinte o expresie mult mai echitabilă a respectului social cuvenit acestei profesii, a fost îndreptățiță. Și voi continua să cred că, atunci când apare o criză socială, rolul liderilor politici este să țină cont de prioritățile societății, nu de negocieri politice", a anunțat Marcel Ciolacu.

Greva profesorilor. Ariana Dudună, eleva care a participat la negocierile cu Iohannis și sindicaliștii: Dacă greva se încheie cu un eșec, putem să aprindem lumânările pentru educație

Ariana Dudună, Președintele Asociației Elevilor din Constanța, eleva care a participat la negocierile sindicaliștilor din Educație cu Klaus Iohannis, a vorbit despre negocierile sindicaliștilor și greva profesorilor, în exclusivitate pentru DC News.

Ce ne puteți spune despre negocierea de ieri?

"Discuția s-a axat pe un acord politic care să fie susținut și de Președintele Iohannis, cu privire la viitoare lege a salarizării. Nu s-a discutat neapărat de acele prime sau de o mărire a salariilor acum.”, a spus Ariana Dudună.

Asociația Elevilor din Constanța susține greva.

"Eu și Asociația Elevilor din Constanța susținem în mod necondiționat greva. Îi susținem pe profesorii noștri, credem că această problemă a salariilor și a subfinanțării ne afectează și pe noi, în calitate de elevi. Deci, nu avem cum să nu-i susținem, de aceea am fost la protest ieri, am fost la protest și săptămâna trecută, mergem și azi la Constanța. Deci, nu am participat la un protest pe care nu îl susținem.”, a spus Ariana Dudună.

Sunteți îngrijorați că nu va încheia situația școală? Cum vedeți situația din această perspectivă?

"Într-o anumită măsură, există o anumită îngrijorare sau stres. Bineînțeles, elevii sunt puțin stresați, dar pe de o parte, având în vedere că am trecut printr-o pandemie, cel puțin clasa mea este generația care a dat Evaluarea Națională în timpul pandemiei, în timpul primului val de pandemie, exact atunci când s-au închis școlile brusc, când totul era foarte incert, suntem destul de calmi, în sensul în care sigur se va găsi o soluție. Nu se pune problema să rămână toți copiii din țară cu mediile neîncheiate. Să fim realiști".

