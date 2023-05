Ce ne puteți spune despre negocierea de ieri?

„Discuția s-a axat pe un acord politic care să fie susținut și de Președintele Iohannis, cu privire la viitoare lege a salarizării. Nu s-a discutat neapărat de acele prime sau de o mărire a salariilor acum.”, a spus Ariana Dudună.

Asociația Elevilor din Constanța susține greva.

„Eu și Asociația Elevilor din Constanța susținem în mod necondiționat greva. Îi susținem pe profesorii noștri, credem că această problemă a salariilor și a subfinanțării ne afectează și pe noi, în calitate de elevi. Deci, nu avem cum să nu-i susținem, de aceea am fost la protest ieri, am fost la protest și săptămâna trecută, mergem și azi la Constanța. Deci, nu am participat la un protest pe care nu îl susținem.”, a spus Ariana Dudună.

Sunteți îngrijorați că nu va încheia situația școală? Cum vedeți situația din această perspectivă?

„Într-o anumită măsură, există o anumită îngrijorare sau stres. Bineînțeles, elevii sunt puțin stresați, dar pe de o parte, având în vedere că am trecut printr-o pandemie, cel puțin clasa mea este generația care a dat Evaluarea Națională în timpul pandemiei, în timpul primului val de pandemie, exact atunci când s-au închis școlile brusc, când totul era foarte incert, suntem destul de calmi, în sensul în care sigur se va găsi o soluție. Nu se pune problema să rămână toți copiii din țară cu mediile neîncheiate. Să fim realiști.

Într-adevăr, la elevii de clasa a VIII-a, de clasa a XII-a, există un risc cu privire la amânarea examenelor dacă greva continuă și săptămâna viitoare, cel mai probabil examenele vor suferi o scurtă amânare, însă încercăm să ne gândim la generațiile viitoare. Faptul că profesorii acum cer salarii și dacă vor primi salarii mai mari, acest lucru va crește calitatea educației pe termen lung. Poate copiii noștri vor avea profesori mai bine pregătiți, nu o să mai existe la anumite școli profesori necalificați.”, a spus Ariana Dudună.

Considerați că se va soluționa situația curând?

„Îmi e greu să estimez. Într-adevăr liderii de sindicat, unii, s-au poziționat optimiști. În continuare, la nivelul profesorilor există o frustrare care este justificată, pe care și eu, dacă aș fi profesoară, aș avea-o, însă având în vedere că Administrația Prezidențială nu are neapărat atribuții în ceea ce privește creșterea salarială, bugetul, mi-e greu să estimez. Totuși e un anumit semnal că profesorii sunt susținuți.

Această grevă nu poate să se încheie cu un eșec, ea trebuie să se încheie cu o victorie. O victorie nu înseamnă să accepte profesorii o ofertă pe care au refuzat-o timp de aproape o săptămână, să accepte niște vouchere din bani europeni, pe care oricum le-ar fi primit pentru că sunt din bani europeni. Nu. O victorie înseamnă niște măriri salariale substanțiale și o schimbare reală în ceea ce privește modul în care este educația finanțată și prioritizată, inclusiv din punct de vedere politic.

Dacă greva se încheie cu un eșec, din punctul meu de vedere, putem să aprindem lumânările pentru educație. Dacă nici măcar prin cea mai mare grevă generală din aproape ultimii 20 de ani, făcută în perioada examenelor, nu mai putem să creștem finanțarea educației, atunci nu cred că mai putem în alt mod și putem aprinde lumânarea.”, a spus Ariana Dudună într-un interviu pentru DC News.

