Mesaj în lacrimi din partea unui dascăl pentru Klaus Iohannis: Wir geben nicht auf! („Nu renunțăm!”)

Cadrul didactic a izbucnit în plâns în timp ce transmitea acest mesaj președintelui țării.

„Suntem foarte revoltați, suntem indignați, nu mai putem! Este ireal ce se întâmplă, este absurd! Cum să intrăm la clasă când vedem că nu vin cu soluții reale? Cum să intrăm la clasă când vedem că toate categoriile profesionale primesc, iar noi suntem Cenușăreasa sistemului bugetar? Nu vă supărați! Nu vă supărați! Suntem jigniți!

Cum să acceptăm un acord pe care președintele nostru îl face atât timp cât ei nu mai sunt credibili? Au dat ordonanțe, nu le-au aplicat, au venit cu ordonanțe peste ordonanțe, nu se mai poate, nu mai sunt credibili. Să nu uite domnul Iohannis că a plecat din rândurile noastre, că a fost profesor.

Avem un mesaj foarte clar și foarte direct „Wir geben nicht auf!” (“Nu renunțăm!”). Suntem mai hotărâți și mai determinați ca niciodată. Și noi suntem părinți, și noi avem rate, și noi ne numărăm bănuții în buzunar până la luna următoare. Nu va supărați! Nu se mai poate! Avem colegi care sunt părinți unici, care susțin toate cheltuielile casei. Cum să-și permită așa ceva?

Trăim la limita asistatului social. Este permis așa ceva? În toate țările europene, peste tot în lume, dascălii sunt cei mai respectați, au salarii decente. Cum să cerem unui profesor care după o carieră de 30, 35 de ani, să reziste cu un salariu de 4400, 4500 lei maxim, să iasă cu o pensie de mizerie? Suntem și noi speciali prin prisma meseriei pe care o facem.

Nu va supărați! Și noi vrem salarii decente, și noi vrem pensii speciale! Să taie de unde și-au dat singuri! Nu se poate așa ceva! Avem nevoie de o restructurare în tot sistemul acesta al învățământului. Nu se mai poate! Suntem pe marginea prăpastiei, suntem în colaps, în cădere liberă. Avem probleme reale în sistemul acesta!

Urlăm, strigăm, plângem! Azi noapte la ora două abia am reușit să adorm. Am urmărit emisiunea și cu domnul Gâdea, am urmărit tot ce se spune în media, am urmărit și pe domnul care spunea că sigur profesorii vor renunța. Nu vom renunța! Suntem o forță, mergem înainte și suntem mai hotărâți că niciodată!

Suntem umiliți, nu se mai poate și vreau să transmitem un mesaj colegilor noștri din țară: să nu cedeze presiunilor, să nu cedeze pentru că noi chiar dorim să venim în fața copiilor pregătiți, motivați, ne dorim să fim respectați pentru că asta cerem: respect printr-o salarizare corectă, respect prin tot ceea ce facem noi, să se revizuiască programele, planurile cadru care sunt de toată mizeria, legile educației care au fost votate într-un plin conflict.

Să le fie rușine! Nu suntem de acord cu ele, nu le susținem! Ne aruncă toată lumea în spate că nu am lucrat în această perioadă a pandemiei. Să veniți să vedeți, să vă arătăm pe Classroom cum a lucrat un profesor, un învățător, să vedeți pentru că le avem arhivate și la orice moment pot fi accesate. Să vedeți cât a muncit un dascăl până la 4, 5 dimineața!”, a spus Irina Orosan la Antena3 CNN.

