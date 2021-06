Ghinea, pariuri pe PNRR după criticile Comisiei Europene. Consilier în PE: Demisia nu ne-ar încălzi cu nimic. Planul nu e jucăria cuiva!

Marius Tudor, consilier în Parlamentul European, a comentat, în exclusivitate pentru DC NEWS, reacția lui Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor Europene, care, atunci când s-a aflat despre faptul că PNRR a fost din nou dur criticat de către Comisia Europeană și că au fost găsite mai multe greșeli grave în document, a decis să lanseze pariuri pe Facebook

"Admir abilitatea domnului Ghinea de a face haz de necaz. E nevoie să ne descrețim fruntea în momente dificile. Totuși, domnia sa nu a ales momentul potrivit. Să faci din PNRR miza unui pariu, ca la birt, ar trebui sa fie sub demnitatea unui lider politic, a unui bărbat, dacă există principii și valori morale la purtător. M-aș fi bucurat să constat că domnia sa ar fi putut să confrunte, cu demnitate și coerență, realitatea crudă, dură a faptului că ne-am făcut de rușine și să treacă imediat la acțiune, să îndrepte ce s-a făcut mai puțin bine.", a declarat Marius Tudor în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Ghinea s-a aruncat singur în gura lupului"

Marius Tudor consideră că "mai devreme sau mai târziu, PNRR va fi aprobat", dar că Ghinea "s-a aruncat singur în gura lupului atunci când a preconizat data de 30 septembrie drept termen limită".



"De ce? Pentru că PNRR-ul, mai devreme sau mai târziu, va fi aprobat. Nu există opțiunea respingerii integrale a PNRR-ului în regulamentul UE. Da, se pot respinge cheltuieli neeligibile sau proiecte care nu se încadrează în cerințele de investiții, reforme, până la atingerea unei forme finale agreate de Comisie în funcție de regulamentul pe care fiecare stat membru trebuie să îl respecte. PNRR-ul nu poate fi respins integral, aceasta este regula.



Deci, pariul domnului Ghinea este "neconstituțional" și se anulează încă de la inițiere. Trebuie sa fim atenți, însă, la un aspect delicat. Domnul Ghinea s-a aruncat singur în gura lupului atunci când a preconizat data de 30 septembrie drept termen limită pentru aprobarea planului.", a mai spus Marius Tudor.

"Demisia nu ne-ar încălzi cu nimic"

Marius Tudor a precizat că Comisia Europeană va mai trimite observații și săptămâna viitoare, iar în cel mai bun caz, PNRR ar putea fi aprobat abia în luna octombrie. Acesta a menționat că demisia anunțată de Ghinea în pariul lansat pentru Marcel Cioacu "nu ne-ar încălzi cu nimic" și a catalogat acest gest drept o "prostioară" a ministrului.



"Comisia va continua să trimită observații și săptămâna viitoare. Apoi, in termen de două săptămâni, România trebuie să modifice planul. Asta ar însemna sfârșitul lunii Iunie. Vor urma alte doua luni de evaluare, care ar însemna Iulie și August. În August angajații instituțiilor europene sunt în vacanță. Urmând logica, luna Septembrie ar fi dedicată evaluării. Cel mai probabil în Octombrie ar putea fi aprobat planul, în cazul în care totul va fi bine.



Riscul acestui pariu este mare pentru domnul Ghinea, însă pariul este doar o "prostioară" dezvoltată din lipsa capacității de a răspunde clar, concret într-o situație de criză. Demisia domniei sale nu ne-ar încălzi cu nimic. Planul nu e jucăria cuiva, așa cum nici viitorul românilor nu e o joacă. Planul trebuie sa schimbe vieți în "mai bine" indiferent de numele și culoarea politică a unui ministru.", a conchis Marius Tudor.

