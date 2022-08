"Ghinea a ieșit la atac, a rupt netul". Ce a spus despre ministrul Boloș. Mugur Ciuvică: Are mare noroc, un fel de protecţie

Cristian Ghinea a lansat mai multe acuzații la adresa lui Marcel Boloș, actualul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Val Vâlcu și Mugur Ciuvică au vorbit despre acest subiect.

"Domnul Ghinea a ieșit la atac, a rupt netul. A luat și l-a rupt pe genunchi internetul cu o postare formidabilă. Îl acuză pe ministrul Boloș, ministrul Fondurilor Europene, că a greșit ordonanța. Mă rog, că nu vom primi aceste fonduri pentru că, ce credeți că vrea să facă Boloș sau care ar fi consecințele acestei ordonanțe? Să le dea baronilor locali, să cheltuiască baronii locali aceste fonduri europene, iar comisia vigilentă, semnalată, ce-i drept, și de domnul Ghinea, va bloca acest plan malefic.", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

Mugur Ciuvică: Domnul Ghinea are noroc

"Ce spune domnul Ghinea chiar nu poate să facă vreo știre. Domnul Ghinea are noroc că încă de când scria cărți în care vorbea despre Monica Macovei, ori despre Kovesi, ori despre cine apuca din zona asta, are un fel de protecție așa pentru că altminteri, domnul Ghinea, dacă ar fi o țară care să funcționeze, ar trebui băgat la închisoare pentru cum a făcut PNRR-ul pentru că să faci un PNRR în așa fel încât să faci aproape imposibilă sau sau chiar dacă nu imposibilă, o muncă din asta groaznică, să faci ca să poți să accesezi ăia trei firfirei de la Comisia Europeană, corupția aia clasică este mic copil față de așa ceva.

Au făcut un PNRR am înțeles cu circa 500 de condiționalități, câte în lună și în stele, nici cu mintea nu te gândești, au băgat acolo de-a valma și educație, și justiție, și fiscale, și parafiscale... Cinci sute de condiționalități, în condițiile în care celelalte țări normale la cap au între câteva, sunt unele, poate au și mai puține fonduri, nu știu au doar câteva condiționalități, iar cele mai multe au câteva zeci de condiționalități. România are 500, ori chestia asta domnul Ghinea nu a făcut-o din greșeală, sunt convins că a făcut-o din diverse combinații de-ale lui bizare, neuitând să-și bage chestia aia cu consultanțele, așa că domnul Ghinea, eu nu vreau totuși să pierdem vremea cu domnul Ghinea. Domnul Ghinea are mare noroc că le-a pupat în frunte prin doamnele din justiția română.", a spus Mugur Ciuvică în cadrul emisiunii "Miercurea Neagră" de la DC NEWS.

Ulterior, Val Vâlcu a intervenit şi a punctat că afirmaţia potrivit căreia "Ghinea ar trebui băgat la închisoare pentru cum a făcut PNRR-ul" este o metaforă, neexistând dovezi care să ducă spre aşa ceva.

Acuzațiile lui Ghinea

Coordonatorul Departamentului de politici publice al USR, Cristian Ghinea, i-a reproșat ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, că a supus dezbaterii publice o ordonanţă care prevede slăbirea mecanismelor de control al banilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, transmite Agerpres. Într-o postare pe Facebook, Ghinea spune că prin acest proiect ar urma să fie eliminate "verificările complete" privind dubla finanţare şi că aceste verificări se vor realiza "prin eşantionare". Ghinea adaugă că, în aceste condiţii, ar urma să fie verificaţi doar unii dintre beneficiari.



"Ordonanţa schimbă mecanismul de management al PNRR. România tocmai ce a cerut în mai 3,6 miliarde de euro în prima cerere de plată - care cuprinde şi jaloanele privind sistemul de management şi control. Adică la început trebuie să arătăm că am creat un sistem clar şi stabil de cum cheltuim banii. Apoi vin banii. Doar că nu l-am făcut. Boloş a zis că banii vor veni în iulie. A ratat acest termen. MIPE şi STS nu au făcut sistemul IT capabil să arate beneficiarii finali ai banilor din PNRR. Situaţia e cam urâtă pentru România condusă de iresponsabili. Ce face Boloş în acest context? Ce urgenţe are Marcel al nostru fix acum când aşteaptă verde ca să primească banii? Elimină verificările complete privind dubla finanţare. Aşa, pe sub masă, fără să scrie în nota de fundamentare, trebuie să te prinzi comparând texte, Boloş adaugă două cuvinte: 'prin eşantionare'", a scris fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

"Prin altă şmecherie similară, Boloş elimină controalele pentru achiziţii la beneficiari privaţi. Asta e o nebuloasă veche a fondurilor europene. Dacă ai bani europeni, trebuie să ţii o evidenţă a achiziţiilor, să poţi justifica cum ai cheltuit banii. Aici e o zonă unde ANI nu intră, pentru că ANI se ocupă doar de instituţii de stat. Cum a fost nevoie ca cineva să îşi asume asta în PNRR, am asumat că o face MIPE. Boloş scoate acum propoziţia respectivă din ordonanţă. Cine mai face verificările care sunt obligatorii a fi făcute? Nimeni", adaugă el, citat de Agerpres.

