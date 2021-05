Marcel Ciolacu a declarat că viitorul candidat PSD la prezidenţiale nu trebuie să fie în mod obligatoriu membru al partidului.



"Am discutat cu colegii mei şi acest lucru, că este posibil ca anumiţi oameni din afara partidului, dar personalităţi, totuşi, recunoscute, să poată să intre în această competiţie internă a PSD. E sistemul american şi cred că acest lucru va duce ca în 2024 PSD să câştige toate alegerile", a precizat Ciolacu, pentru Antena 3.

"Nu am avut nicio discuție cu domnul Mircea Geoană"



Întrebat dacă a avut vreo discuţie cu Mircea Geoană privind o candidatură din partea PSD la preşedinţie, Ciolacu a spus



"Am avut mai multe discuţii cu domnul Mircea Geoană. Ne cunoaştem de foarte mult timp, fiindcă sunt în partid de la înfiinţarea partidului. Am avut şi discuţii instituţionale, ca preşedinte de partid, şi domnul Mircea Geoană, ca secretar general adjunct NATO. Nu am avut niciodată cu domnul Mircea Geoană vreo discuţie de vreo candidatură la prezidenţiale", a spus el.

"Vom declanşa nişte alegeri interne"





Liderul PSD a arătat că viitorul candidat va fi stabilit în urma alegerilor interne.



"Toţi preşedinţii PSD dinaintea mea au avut o anumită abordare care nu a funcţionat sau nu a dus spre ce se aştepta partidul. Eu am zis că voi schimba această abordare. În primul şi primul rând, preşedintele partidului nu mai este automat şi candidatul la prezidenţiale. Aţi văzut, domnul Orban continuă în vechea logică. (...) Eu nu mai vreau acest lucru: nu a funcţionat în ceea ce priveşte candidaţii din partea PSD. Mai multe motive - explicau şi sociologii. M-am uitat şi pe cifre. Atunci, vom declanşa nişte alegeri interne pentru toţi care doresc să se înscrie în această competiţie. Vom face modificările la statut cu şase-opt luni înainte. Oricum vor fi alegeri în fiecare organizaţie a PSD", a spus el.