Ce va face PSD, după prezentarea PNRR-ului în Parlament. Ciolacu, răspuns pentru Chirieac: Avem o mare victorie!

Analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat lui Marcel Ciolacu o întrebare importantă privind Planul Naţional de Redresare şi Reziliență (PNRR), după întâlnirea cu premierul Florin Cîțu. Ce planuri are PSD, având în vedere că PNRR-ul urmează să fie prezentat în Parlament.

"Am văzut că v-aţi întâlnit cu prim-ministrul Florin Cîțu, în legătură cu Planul Naţional de Redresare şi Reziliență. Am văzut, de asemenea, că aţi considerat că planul este prost. Ce veţi face în acest moment? Care este soluţia? Planul este "naţional", vine în Parlament şi, dacă partidul dumneavoastră va fi de acord cu el, înseamnă că veţi accepta un plan prost. Dacă nu este de acord, s-ar putea să fiţi acuzat că nu vreţi să luaţi banii europeni. Care este, în opinia dumneavoastră, soluţia pe care ar trebui să o adopte PSD?", a fost întrebarea pe care analistul politic Bogdan Chirieac i-a adresat-o lui Marcel Ciolacu, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

"Avem o mare victorie"

"În primul rând, noi nu trebuie să fim sau nu de acord. Acest plan nu are obligativitatea de a fi votat în Parlament. Toată presiunea pe care am făcut-o faţă de actualii guvernanţi este una legitimă pentru că aşa s-a întâmplat în toată Europa. Orice comisar european din familia socialistă cu care vorbeam la telefon îmi spunea: "Cum adică nu vin cu el să îl prezinte în Parlament? Noi l-am prezentat în Italia. Noi l-am prezentat în Portugalia. Noi l-am prezentat în Olanda. Noi l-am prezentat în Germania". În Polonia, de exemplu, s-a ajuns la un consens asupra acestui plan. Noi am dorit, în primul rând, să informăm oamenii, să ştie românii ce urmează. Mai mult, ne-am dorit să ştim ce este prins în plan. Sunt urgenţele miniştrilor şi ale acoliţilor lor? Sau sunt urgenţele românilor?

Nu trebuie să votăm. Noi, oricum, avem o mare victorie că acest plan devine cât de cât transparent. Va fi prezentat în Parlament. Asta ne-am dorit. Sperăm, cu ajutorul specialiştilor, să creăm un mecanism de descentralizare fiindcă este culmea! Cele două partide care vorbeau de descentralizare, transparență nu mai au nici transparență, nici descentralizare. Au dus totul la nivelul ministerelor. Sperăm să ajungem la un acord prin ADR-uri. Toate autorităţile locale şi judeţene să poată accesa aceste fonduri, să poată aplica pentru aceste fonduri, să ştim exact. Nu cumva să îi faci datori pe oamenii din administrațiile judeţene. Nu, te îndatorezi tu, statul, dacă ai capacitatea. Nu îndatora primarii şi consiliile judeţene!", a spus Marcel Ciolacu.