În ceea ce privește relația cu președintele Klaus Iohannis, Florin Cîțu, președintele PNL, o descrie ca fiind „foarte bună”.

„O relație foarte bună, încă. Ne vorbim, ne sfătuim, discutăm, așa cum v-am obișnuit, nu vă spun ce, dar am discutat de câteva ori chiar anul acesta”, a spus Florin Cîțu în cadrul interviului acordat DCNews.

„Da, de câteva ori deja, da, ne uităm amândoi la situația politică, la situația geopolitică”, a mai spus, la DCNews, Florin Cîțu, întrebat care este relația sa cu președintele Klaus Iohannis.

Florin Cîțu, la interviurile DC News. Anunțurile zilei

Florin Cîțu, despre Nicolae Ciucă: Nu are aspirații politice, e un om care își face treaba bine la Guvern

Florin Cîțu, președintele PNL, a spus că Nicolae Ciucă a fost propus premier pentru că „nu are aspirații politice”.

„Binențeles că toți am avut această discuție (n.r. despre centrele de putere), înainte de a merge pe drumul acesta, era clar că anul trecut s-a văzut ce s-a întâmplat și atunci nu suntem nebuni să o facem din nou, la o lună după. De aceea am ales pe cineva care nu are aspirații politice, este un om care își face treaba bine la Guvern”, a spus Florin Cîțu.

Liderul PNL a fost întrebat cu privire la declarația privind lipsa aspirațiilor politice ale lui Nicolae Ciucă.

„Acestea au fost discuțiile atunci, să mergem într-o direcție în care, tocmai ca să nu creăm această problemă cu polii de putere și are susținerea PNL, a fost propus de mine să fie premier, are susținere, dar tocmai pentru că am văzut anul trecut, și asta este în România, nu că depinde de mine sau de persoană, așa se fac lucrurile, am văzut și în guvernarea PSD trei guverne la rând, unul după altul, am încercat să găsim o persoană care nu are aspirații politice, dar dorește și a vrut să accepte în acest moment dificil să fie premier și să își asume această responsabilitate”, a subliniat Florin Cîțu.

