VIDEO / Facturi gaze și curent. Florin Cîțu, cele mai importante declarații ale zilei

Iată cele mai importante informații transmise de Florin Cîțu:

- Propun să gândim măsuri care să ne ducă în 2026 la o securizare energetică a României. Una dintre măsuri ar fi să alocăm suplimentar, de la buget, un procent de care să nu se atingă nimeni, pe care să îl investim în acest domeniu.

- Noi suntem de acord cu orice reducere a poverii fiscale pentru economie. Condiţia de bază este să şi poţi să faci acest lucru şi să o aplici unitar. Nu sunt de acord să reduci TVA-ul doar pentru un anumit sector. Atunci creezi un avantaj necompetitiv sau necinstit unui anumit sector.

- Dacă vrem să reducem TVA la zero, foarte bine, deşi eu vă spun că nu vom face decât să creştem profitul unor companii. Va fi foarte greu să vedem o scădere a preţurilor.

- Trebuie aplicate măsurile pe care le avem acum, care duc la o reducere cu 33% a facturilor la energie. Aici trebuie văzut dacă măsurile acestea au fost aplicate corect sau nu de către sistemul energetic sau de către furnizori. Astfel de măsuri ajută doar pe termen scurt. Astfel de provocări au fost şi în pandemie. Nu existau în buget bani pentru a plăti cheltuielile din sănătate.

- Parlamentul României trebuie să se uite mai atent atunci când analizează rapoartele de activitate. Nu doar pentru ANRE, ci pentru toate instituţiile pe care le are sub control.

- Înţeleg că nu mai îngrijorează pe nimeni şi că faptul că avem peste 10.000 de cazuri şi cresc nu reprezintă o problemă în acest moment.

VIDEO

"Reducerea TVA de la 19% la 5% este suportabilă"

"Am avut discuţii, inclusiv în cursul zilei de ieri, cu domnul prim-ministru, şi alaltăieri, şi cu domnul preşedinte Cîțu. Reducerea TVA de la 19% la 5% este suportabilă de către bugetul statului şi pentru energie şi pentru gaze şi îmi menţin părerea că această măsură trebuie luată începând cu data de 1 februarie", a declarat, astăzi, Marcel Ciolacu.

Cât despre alte compensări în plus la gaze, acesta mai spus: "Cred că sunt mai multe variante. Am văzut ce s-a întâmplat în Franţa cu plafonarea preţurilor la energie la cea mai mare companie de stat şi aceasta este o măsură pe care am putea să o luăm. După ce avem o decizie finală luată în coaliţie, vom veni şi vă vom prezenta".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News