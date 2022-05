Eliminare la Survivor România, 30 mai 2022. Lecție de viață. Fanii, reacții pe Facebook: Ai rămas un om corect și sincer

După mai bine de patru luni de Survivor România, duminică seară, încă un concurent a părăsit definitiv competiția. Blaze a fost eliminat. Votul telespectatorilor l-a trimis pe fostul Războinic acasă.

Blaze a avut un discurs în care a dezvăluit o lecție importantă învățată la Survivor România. A promis să meargă la o casă de copii, să-i ajute, atunci când o să se întoarcă în România. „Survivor înseamnă sacrificiu, răbdare și caracter. Dacă nu ai caracter, nu ai cum să fii un supraviețuitor adevărat. Sunt mândru de mine, de cum am evoluat. (...) Am făcut 27 de ani. Niciodată nu am sărbătorit ziua mea. Vreau să merg la casa de copii, să fac 27 de pungulițe. Mâncarea e cea mai importantă. Știu ce înseamnă să ai nimic”, a spus Blaze.

După mai bine de patru luni de competiție, au mai rămas patru concurenți: Elena Chiriac, Ionuț Popa, Alex Delea și Alexandru Nedelcu.

Marea finală va avea loc marţi, 31 mai. Surpriza pe care producătorii o vor face concurenţilor rămaşi în Republica Dominicană constă în revenirea unor participanţi. Nu în calitate de jucători, ci doar pentru a le fi aproape şi a-i încuraja.

Fanii, mesaje pe Facebook

Iată câteva din mesaje publicate pe Facebook de fanii emisiunii:

Felicitări, Blaze! Ești un om deosebit! Meritai să intri în finală! Păcat.

Felicitări, Blaze! În seara asta, ar fi trebuit sa iasă Nedelcu. Dar.... asta este ! Viața este de multe ori nedreaptă.

Bravo, Blaze, ești un campion. Felicitări că ai rămas un om corect și sincer pana la final!!

Ce păcat că a plecat Blaze... dar ce frumos și demn! Felicitări și mult succes în viață!

Cel mai corect este sa se dueleze și câștigătorul sa fie în funcție de rezultate,nu după votul publicului!

Ce a spus Marian Drăgulescu după ce a fost eliminat

„O experiență unică în viața mea. Mă bucur că am ajuns până în acest punct. Cel mai bun să câștige! Sper să fie de la culoarea roșie. O ușă se închide pentru mine, dar sunt convins că alte uși cu alte oportunități se vor deschide pentru mine. Am trăit experiențe frumoase și unice. Îmi e foarte dor de casă, sincer. Mă gândesc cu bucurie că a sosit momentul să mă întorc acasă. Sunt recunoscător pentru cei care au fost alături de mine, care au trăit emoțiile la intensitate maximă. Sper că le-am oferit multe emoții frumoase prin această experiență”, a declarat Marian Drăgulescu după eliminare.

„Bravo! A ieșit cu fruntea sus și zâmbind! Atitudine de campion. Nu ca ceilalți... care au ieșit cu lacrimi de crocodil și smiorcăială cât cuprinde”, a scris un fan pe Facebook.

