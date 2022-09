„Dragă doamna Anca Murgoci de la DCNews”. Mărgineanu îmi scrie scrisori pentru că m-am „luat” de Chirilă și se referă chiar și la „mafia PSD-istă și PNL-istă”

Cel mai mult m-a surprins Mihai Mărgineanu, care mi se pare că nu înțelege limba română. Am scris clar și cred că orice analfabet funcțional înțelege: „Tudor Chirilă CÂNTĂ despre bacalaureat”. A nu se înțelege că l-am făcut analfabet funcțional pe Mihai Mărgineanu. Sugeram doar că textul era foarte simplu de înțeles. Și scurt.

Nu am zis niciun moment că Tudor Chirilă a copiat la bacalaureat, dar se pare că asta a înțeles Mihai Mărgineanu, din moment ce a ținut să mă corecteze:

„Nu Tudor Chirila a luat BAC-ul usor. (...)”. La final găsiți tot ce a scris Mărgineanu despre mine.

Las aici comentariul meu care l-a supărat pe Mihai Mărgineanu:

„Tudor Chirilă și ipocrizia.

Probabil că Tudor Chirilă a reușit să enerveze unii profesori după ce a scris pe Facebook că: „Eu tot vreau să cred că există mulți profesori care văd educația altfel decât pe vremea mea. Mai ales livrarea ei. Vreau să cred că există profesori care sunt conștienți de importanța lor în formarea unui copil. Profesori care vor să lase urme bune, profesori care înțeleg că educația în 2022 este despre a învăța să înveți și mai puțin despre a bifa cu orice preț curicula”.

De ce? Întâi de toate pentru că este ipocrit.

Atâta timp cât cânți „Bacul l-am luat ușor / Am copiat la mate și la sport / Școala s-a terminat / Libertate frate, poate facultate și viață de noapte”, nu ești foarte îndreptățit să îți dai cu părerea despre educația din România și despre ce fac profesorii.

Sau poate Tudor Chirilă, atunci când cânta „bacul l-am luat ușor”, se referea la oamenii care au traversat ușor Dunărea cu bacul spre Tulcea. Mă rog, ce mai contează...”

N-am zis nimic „indecent”, nimic atât de supărător. Era o simplă constatare.

Și am scris acest text după ce o rudă, profesoară fiind, mi-a spus: „L-am scos pe Chirilă de la follow pe Facebook pentru că s-a luat de profesori”. Și așa am și aflat ce a scris Chirilă.

Atât.

Cât despre Mihai Mărgineanu, nici nu știam că mai trăiește. Ce să fac? Nu mă uit la „Las fierbinți”. Cât despre muzica dumneavoastră, fiecare cu gusturile sale. Ce-i drept, lui Mihai Mărgineanu i se întâmplă des să nu fie recunoscut. Oare de ce? Nici nu mai contează. Vedeți aici la ce mă refer: https://www.dcnews.ro/mihai-margineanu-lasat-masca-de-o-domnisoara-bossy-si-a-tras-mecla-de-tata-si-a-intrebat-o-tu-lucrezi-in-televiziunea-asta_850532.html

Poate vă reinventați, domnule Mărgineanu, că lumea știe mai multe despre Yny Sebi, Bogdan de la Ploiești, Gheboasa și Lil Cagula decât de dumneavoastră. Eu eram ironică atunci când am zis că nu știam că mai trăiți, desigur. Simt nevoia să explic orice pentru că am văzut nu ați înțeles nimic din cele trei rânduri pe care le-am scris despre artistul neamului. Dar pot înțelege de ce simțiți nevoia să ieșiți în evidență și acum când mi-am permis să scriu despre maestrul Tudor Chirilă.

Și nu mă luați că preferați un public de super calitate decât publicul celor menționați anterior...

Dar, din respect pentru Mihai Mărgineanu, o să îi public și scrisoarea pe care a „redactat-o” către mine:

„Draga doamna Anca Murgoci de la DCNews,

Sunt un cantaret, mai nou sunt si un pic de actor pe ici pe colo, si am pareri legate de tot ce ma inconjoara pentru ca invat lucruri noi in fiecare moment si imi umbla mintea ca elicopteru’. Cel mai mare defect al meu (fir-ar sa fie!) este ca sar in apararea oamenilor atacati cu pietre atunci cand eu cred ca sunt atacati pe nedrept . In Evul Mediu probabil ca as fi folosit sabia si scutul din dotare in locul tastelor de la laptop: Daca dumneavoastra, sub tutela publicatiei de presa pe care o reprezentati scrieti despre Tudor Chirila ca este ipocrit apropo de faptul ca se implica (cu idei!) in invatamantul romanesc – facut knock-out de fostii si actualii ministri-subsecretari de Stat-functionari si inspecatorasi – el canatand “... bac-ul l-am luat usor/ am copiat la mate si a sport...” , atunci permiteti-mi sa va contrazic si sa va explic ca vesurile cu pricina sunt dintr-o opera rock intitulata ; “Am sa ma intorc barbat” care a fost jucata de vreo trei’j' de ori pe scene mari de teatru din Romania, si reprezinta viata (imaginara, dar inspirata din fapte reale) a unui pusti de 18 ani care a plecat sa faca stagiul militar obligatoriu si nu s-a mai intors pentru ca s-a sinucis . (gasiti pe net!)

Nu Tudor Chirila a luat BAC-ul usor, si cunoscandu-l, cred ca a avut probleme mari la matematica sau la fizica pana sa ajunga la UNATC la clasa domnului Florin Zamfirescu. Aci este vorba de personajul Andrei din piesa de mai sus.Stim ca Tudor este un ‘luptator’ anti-mafia pesedista si penelista, dar ar fi bine ca inainte de a scrie ceva sa nu luati de bun tot ce va zic sefii si sa filtrati, eventual sa va informati si documentati, ca sa nu iasa in spatiul public d-astia ca mine care poa’ sa va strice increderea in fortele prorpii .(pentru atotstiutorii bolnavi de spionite si conspiratii : nu am niciun interes financiar la Chirila si nici nu fac vreun fiuciuring cu el. Mai ales ca el canta de la Do si eu de la Sol)”.

