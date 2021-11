Dr. Jurma, anunţ pentru toţi românii. Când ajungem la sub 2000 de cazuri COVID-19 pe zi şi care sunt condiţiile

"Din fericire, am depăşit vârful valului 4, fără să luăm nicio măsură de a-l coborî. Am avut pentru prima dată în Europa un vârf pandemic nestânjenit, astfel. Pe de altă parte, coborârea pe care o vedem acum nu este una accelerată şi se încadrează în scenariul pesimist anunţat încă din septembrie. Asta înseamnă că vom coborî sub 10.000 de cazuri încă din această săptămână, iar apoi la finalul lunii vom coborî chiar sub 5000 de cazuri pe zi. Abia după două săptămâni de la acel moment, spitalele vor începe să respire. Deci pe la jumătatea lunii decembrie, situaţia din spitale se va îmbunătăţi semnificativ şi sperăm ca numărul de cazuri zilnic să scadă sub 2000, astfel încât de sărbători să avem o incidenţă scăzută", a declarat Octavian Jurma la Antena 3.

Condiţii pentru scăderea numărului de infectări

"Singurul lucru care poate să ne scoată din această curbă descendentă e tot factorul care ne-a dus aici: factorul politic. Continuarea ratei de vaccinare din ritmul actual este critică pentru scăderea numărului de cazuri. Altfel, există riscul să ne stabilizăm pe un platou înalt şi ar fi foarte grav, pentru că secţiile de ATI vor fi sufocate în continuare. Şi restricţiile, absolut. Toate condiţiile de acum trebuie menţinute şi trebuie mărită rata de vaccinare. Urgenţa nu e pe certificatul verde în sine, ci conformarea pe măsurile pe care le avem. Rolul certificatului verde este să ne permită să funcţionăm normal sub o incidenţă de 3 la mie, nu acum", a mai spus specialistul.

Avertismente pentru cei care iau tratament acasă

Medicul Gabriel Tatu-Chițoiu a tras un semnal de alarmă privind antiviralele.

"Amăgirea existenței unui tratament eficace în COVID-19 în locul vaccinării este întreținută pe diverse canale. Recent, un deputat a venit în parlamentul României cu câteva mostre de Arbidol - antiviral originar din Rusia/China -, cumpărat de la Chișinău, folosit în gripă pentru a susține utilizarea lui pe scară largă în Romania. Arbidol este înghițit în acest moment de o grămadă de români în speranța de a nu face COVID în loc de a se vaccina. Despre eficiența/ineficiența lui și a altor virale am vorbit aici.

Repet: antiviralele nu se iau ca prevenție. Ele se iau (cu rezultate minore daca nu chiar inexistente) în primele zile de boală cu speranța de a nu face o formă severă. Dar numai sub supraveghere medicală și conștient fiind de faptul că antiviralele sunt recunoscute pentru potențialul de a induce malformații congenitale la copiii care sunt procreati în timp ce viitorii lor părinți iau antivirale", a spus acesta.