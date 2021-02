Doar actorii de la TNB, vaccinați în etapa a doua. Vlad Logigan: De ce nu suntem vaccinați cu aceeași prioritate?

"Asta era mirarea mea, de ce Teatrul Național are prioritate. Eu nu zic că ne vaccinăm toți mâine, ci practicând aceeași meserie și având aceleași riscuri, de ce nu suntem vaccinați cu aceeași prioritate? Nu am o explicație, chiar sunt curios să aflăm de ce. Nu am detalii de ce s-a luat această decizie, știu doar că Teatrul Național ține de Ministerul Culturii, iar celelalte teatre din București țin de primării. Și oricum, au fost lăsați pe din afară și actorii teatrelor independente care nu cred că prind nici în etapa a treia de vaccinare. Aștept poate se va soluționa dilema. Sper ca prin vocea asta publică cumva poate autoritățile se sesizează și reglează această eroare pentru că nu e logic. Actorii și personalul auxiliar al teatrelor ar trebui vaccinați deodată. Au toți aceeași meserie, fac același lucru și au același risc.", a declarat Vlad Logigan în direct la RealitateaPlus.

În mod normal, instituția angajatoare face programările angajațiilor la vaccinare, dacă aceștia fac parte din cei care se încadrează în etapa a doua a vaccinării. Dacă reprezentantul instituției nu înscrie angajații pentru vaccinare, este simplu, nu sunt programați! Dacă sunt programați din timp, se vaccinează din timp. Cu privire la etapa a treia a vaccinării anti-COVID, aceasta se adresează tuturor românilor, aceștia putând să se înscrie singuri în platformă, deci va ține de acțiunea fiecărui român de a-și face cont și a se programa la vaccinare.