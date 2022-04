Descoperirea belgiană în obturațiile organice dentare ar putea transforma stomatologia

Cariile și cariile dentare sunt cele mai frecvente boli infecțioase din lume, cariile netratate estimate că afectează mai mult de 2 miliarde de oameni, cauzând astfel probleme grave de sănătate, potrivit The Brussels Time.

Cercetătorii Hugo Vankelecom și Lara Hemeryck (KU Leuven), împreună cu Ivo Lambrichts și Annelies Bronckaers (UHasselt), au făcut primul pas major către o nouă soluție sub formă de smalț biologic al dinților.

Dinții sunt expuși zilnic la acizi și zaharuri care dăunează smalțului. Dacă deteriorarea devine prea gravă, cavitățile sunt umplute cu pastă albă sintetică. Dar acest lucru este departe de a fi perfect, spune Vankelecom.

„Sub acea umplere, celulele pot muri în continuare. De aceea, uneori, umplutura trebuie să fie găurită și curățată din nou. Mai mult, pot apărea întotdeauna crăpături mici acolo unde bacteriile se pot cuibări și pot provoca noi carii.”

Din acest motiv, cercetătorii au investigat dacă este posibil să se realizeze smalț pe baza celulelor stem din foliculul dentar, o membrană care înconjoară dinții umani care încă nu au apărut.

„Izolând acele celule stem și făcând ajustări la ele, am obținut ameloblaste: celule care fac smalț”, a explicat Vankelecom. „Prin adăugarea altor celule stem care produc țesut conjunctiv, am obținut un rezultat care seamănă și mai mult cu smalțul dinților noștri.”

