Decese COVID eronate. Laura Zarafin, medic ATI Colentina, apel la Voiculescu: Ne-am simțit chiar atacați! Certurile le putem lăsa pentru după această pandemie

"Din punctul meu de vedere, raportarea morților de la spital este întotdeauna corectă și exactă. Noi, ca medici, am făcut o delimitare clară între morții cu sau fără COVID, în cea mai mare parte a cazurilor. Dacă nu ești clinician, este foarte greu să înțelegi că un pacient infectat cu virusul SARS-CoV-2 poate să decedeze de altceva. Vă dau un exemplu: ai un pacient care are un infarct miocardic, este testat, se descoperă că este pozitiv, moment în care este trimis la Spitalul Colentina. Deși pacientul este infectat, nu ajunge să facă afectare pulmonară, dar evoluția este negativă, este o evoluție nefavorabilă și decedează, dar afectarea pulmonară nu există. Vreau să se înțeleagă foarte clar că delimitarea este fină, dar clinicianul o poate face. Noi niciodată nu am trecut ca prim diagnostic pneumonia COVID dacă nu era cazul", a declarat Laura Zarafin, la B1 TV.

"Ne-am simțit chiar atacați! Certurile le putem lăsa pentru după această pandemie"

În ceea ce privește atacul lui Vlad Voiculescu la Spitalul Colentina, atunci când s-a referit la raportarea eronată a datelor, Laura Zarafin a completat:

"Exact din acest motiv am și reacționat. În spațiul public apar foarte multe lucruri nelalocul lor, după opinia mea. Nu este momentul să inflamăm fără să explicăm foarte clar ce vrem să spunem, fără să fim extrem de coerenți când facem o astfel de afirmație pentru că se pierde încrederea oamenilor în medici și nu este cazul în acest moment și, în același timp, efectiv ne decredibilizează, în condițiile în care noi am făcut tot ceea ce a ținut de noi să fie bine la noi în spital. Am ținut legătura cu familiile pe linia verde de telefonie, i-am lăsat pe pacienți inclusiv în ATI cu telefoanele mobile, să poată vorbi cu cei dragi. Spitalul Colentina ar fi trebuit menționat în cu totul și cu totul alte împrejurări. Ne-am simțit chiar atacați!

Aș vrea să se înțeleagă că preocuparea numărul unu a oricărui om bine intenționat, cu atât mai mult cu cât este ministrul Sănătății, este de a rezolva pentru cei care au nevoie de ventilator, pentru cei care au nevoie de ventilație non-invazivă, pentru cei care au nevoie de medici, să găsim o soluție pentru ei și certurile le putem lăsa pentru după această pandemie".

Laura Zarafin, apel la Vlad Voiculescu

Întrebată dacă, în timpul mandatului său, Vlad Voiculescu a deschis vreodată discuția cu reprezentanții Spitalului Colentina despre modul în care se face raportarea deceselor, medicul a răspuns:

"Nu am cunoștință de așa ceva. Noi suntem forțați de situația de criză de la ATI să declarăm de trei ori pe zi numărul de paturi libere. Declarăm dimineața, la ora 6, după aceea la ora 14 și după aceea la ora 23. Noi n-am ascuns niciodată niciun pat și niciun deces, nu aveam cum.

L-aș ruga din tot sufletul pe domnul Voiculescu, când mai face o declarație, să o facă cu date pe masă și cu o certitudine pentru că noi suferim foarte mult de pe urma acestor declarații care nu au nimic concret în ele pentru că lumea înțelege greșit".