În curând, vremea se va răci, iar principala preocupare a părinților va fi să se asigure că cei mici sunt ținuți cât mai departe de virusuri de sezon care ar putea să le afecteze sistemul respirator și chiar să-i lase cu sechele la plămâni. Cu alte cuvinte, să nu răcească. Dar ce înseamnă, de fapt, această "răceală" și cum ne ferim de pneumonie?

Prof. Dr. Roxana Maria Nemeș a explicat în detaliu în cadrul emisiunii difuzate de Părințișipitici.ro, DC News și DC Medical.

"Cu toții cred că ne-am dori iernile acelea cu zăpadă, să ne dăm cu săniuța, dar avem încă o toamnă foarte frumoasă de care ar trebui să ne bucurăm din plin. Asta nu înseamnă că virusurile nu-și fac de cap. Practic, infecția respiratorie și virozele sunt la ordinea zilei. Un copil poate să facă de-a lungul unui singur an de viață 5-7 episoade de acest gen care nu respectă neapărat anotimpurile. Normal că la intrarea în sezonul rece ne pregătim ca atunci când punem în cămară cele trebuincioase pentru iarnă.

Unul din elementele cele mai importante în pregătirea atât a micuților cât și a celor mari înseamnă vaccinarea. Este singura armă redutabilă pe care o avem împotriva acestor combatanți nevăzuți. Vorbim de vaccinuri care sunt destinate, spre exemplu, direct virusului gripal. E un vaccin pe care îl facem an de an. Organizația Mondială a Sănătății, conform tipologiei care circulă în această perioadă, refac acest vaccin an de an.

Ne ajută să nu facem forme severe de boală, forma severă a gripei este pneumonia. Și pneumonia, după cum știm, rămâne prima cauză de mortalitate la copii. La fiecare 15-20 de secunde pierdem un copil din cauza pneumoniei. Noi putem evita acest lucru prin vaccinare și, practic, este responsabilitatea noastră, a corpului medical, să reiterăm ori de câte ori putem acest lucru și este responsabilitatea familiei pentru cei mici. Copilul este cel mai important vector, este cel care transmite acest virus la nivelul familiei, din colectivitățile de unde vine, că vorbim de grădiniță sau școală.

Vaccinarea antigripală se poate face începând din acest moment, lunile octombrie și noiembrie sunt principalele în care putem vaccina, oricând nu este prea târziu să-l facem, dar cu cât mai repede cu atât mai bine" avertizează medicul primar pneumolog Nemeș.

Interviul complet, aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News