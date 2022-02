De ce 2022 este un an prost ca să îți cumperi o LOCUINȚĂ. Mircea Coșea explică la ce trebuie să fim atenți: Cuvântul de ordine este ”PRUDENȚĂ”

”E foarte greu de spus, pentru că anul acesta e un an complicat pentru împrumuturi. După părerea mea, anul acesta vom avea de-a face cu pierderi de locuri de muncă, ca efect al acestor facturi foarte mari, care au oprit activitatea la multe întreprinderi. Datele arată că numai în decembrie au fost 10.000 de falimente de întreprinderi mici și mijlocii, deci cred că anul acesta vom avea de-a face cu o creștere mai importantă a șomajului decât înainte”, spune profesorul Mircea Coșea.

”Nesiguranța locului de muncă este un motiv pentru care nu ar trebui să se grăbească acum cineva să facă credite la bancă. Ar trebui să vadă în ce măsură se stabilizează situația. Pe de altă parte și băncile vor fi mult mai prudente în acordarea împrumuturilor”, mai explică analistul.

Cuvântul de ordine este ”prudență”

”Este nevoie de foarte mare prudență în acest an. Nu știm nici cum evoluează încă piața imobiliară. S-ar putea ca prețurile să aibă încă o creștere, pentru că asistăm în continuare la o creștere a prețurilor la materialele de construcții. Deci e complicat ca să te bazezi în acest an pe un credit. Atât timp cât nu ai o foarte, foarte sigură situație materială pe termen lung, băncile probabil că vor avea niște condiții mult mai dure la întocmirea contractelor, de la caz, la caz pentru că băncile vor analiza dosarul oricărui client”, și-a continuat economistul analiza.

”Ecuație care nu poate să fie stăpânită deocamdată”

”Cred că cine are intenția să facă acest lucru (să cumpere o locuință n. r.) trebuie să aștepte clarificarea situației și să vadă dacă avansul pe care îl vor da este atât de bine justificat încât persoanele care vor să facă credit, și mai ales tinerii, vor avea disponibilitate și pentru alte cheltuieli care vor veni, iar aceste cheltuieli sunt legate de o ecuație care nu poate să fie stăpânită deocamdată”, a avertizat profesorul de economie.

Prețurile vor crește foarte mult în a doua jumătate a lui 2022

”Creșterea prețului la benzină va ridica din nou prețurile la bunuri, la toate categoriile de bunuri. Nu am încredere că actuala guvernare are capacitatea să ia măsuri foarte eficiente în următoarele săptămâni, pentru că dacă aceste măsuri nu sunt luate în termen de 30 de zile, adică măsuri care să stabilizeze prețurile, ele vor avea spre a doua jumătate a anului o dinamică foarte, foarte puternică. Efectele prețului la carburanți, efectele prețului la facturi la energie și efectele creșterii prețului la toate tipurile de alimente vor îngreuna situația bugetelor de familie în a doua jumătate a anului”, a avertizat Coșea și a continuat argumentând că: ”Intrăm deja într-un trend de reducerea consumului pentru că nu mai există lichidități la persoane. Este un risc mare ca să investești în imobiliare. Poate că acesta e un an de reflecție și de așteptare. Cel puțin asta e părerea mea. Sunt un om care din punct de vedere economic am evoluat întotdeauna riscurile cu mare atenție. Poate că alți analiști economici care sunt mai curajoși ar da și alte sfaturi, însă sfatul meu este prudență, și dacă se poate, mai multă așteptare pentru clarificarea situației”, a mai explicat profesorul Mircea Coșea.

La ce trebuie să fie atenți cei care totuși fac un credit

Întrebat totuși la ce trebuie să se aștepte din partea băncilor în cazul în care cineva dispune de resurse pentru a contracta un credit imobiliar, analistul a explicat că: ”În relația cu banca, clientul nu are multe opțiuni. Banca e cea care pune condițiile prin contract. Banca va fi (...) mult mai atentă și mult mai, să zicem, pretențioasă în legătură cu calitatea clientului de a da bani, nici clientul nu cred că poate să facă foarte multe lucruri cu banca. Însă clientul ar trebui să fie foarte atent, dacă dacă are această capacitate (de a se angaja într-un credit n.r.), ca să înceapă o investiție, trebuie să fie foarte atent la anumite lucruri care încep să fie importante și anume locația casei sau apartamentului”, a afirmat Mircea Coșea și a mai precizat că: ”Intrăm într-o supra-aglomerare, iar în viitor, care după părerea mea este la nivelul de mai mult de 10 sau 15 ani, nu se întrevăd mari posibilități de reglementare a circulației și a poluării în marile orașe. Deci probabil că ar fi bine să se orienteze așa cum se întâmplă în alte țări spre zone mai puțin aglomerate”.

Profesorul Coșea a mai atras atenția asupra unui aspect: ”Noi acum trebuie să ținem seama de calitatea construcției. Pentru că sunt foarte multe evenimente astăzi care vorbesc despre o grijă a constructorilor de a reduce costurile și asta înseamnă și o reducere a calității”.

Analistul mai afirmat că cei care cumpără ”trebuie să privească locuința ca pe o investiție în sensul în care schimbările foarte rapide și foarte intempestive, care au loc în viața noastră de acum înainte, pot să-l oblige să schimbe locul de muncă, să schimbe chiar localitatea unde lucrează și asta înseamnă să vândă apartamentul. Deci trebuie să aibă în vedere și acest aspect și anume capacitatea ta, la un moment dat, să nu piardă foarte mult ca să își recupereze banii pe care i-a investit.”

