David Popovici: Eu cred că talentul poate dispărea. Din fericire, nu e cazul meu!

"Eu cred că talentul poate dispărea. Din fericire, nu e cazul meu. Să vă spun o scurtă poveste despre mine: pe când aveam 9, 10 ani, eram foarte bun în proba de spate, doboram recordurile naționale pe bandă, iar asta fără niciun antrenament! Pur și simplu, mă jucam. Ca să nu mă antrenez, mergeam la bazin doar să sar în apă, iar apoi să spun că mă doare burta pentru a pleca acasă. Deci, nu mă antrenam, dar apoi, în timpul curselor, îmi spulberam rivalii.

Da! Asta a fost talent. Dar a ținut până la 12, 13 ani. Apoi, n-a mai mers așa. A trebuit să încep să muncesc din greu și să nu mă mai dau accidentat ca să fentez antrenamentele. Sincer, n-aș spune că am făcut mari sacrificii pentru că, vorbind sincer, ce fac acum e ce îmi doresc să fac. De aceea, nu mi se pare că renunț la ceva. Practic, muncesc pentru a obține ceva. Așa că unele lucruri pe care alții consideră că le-am pierdut, cum ar fi timp liber, activități sociale, eu, de fapt, niciodată n-am avut nevoie de ele", a declarat David Popovici, citat de Adevărul.

"Vreau să fiu cel mai bun al tuturor timpurilor"

"În ceea ce privește celebritatea, trebuie să o accept. Să fiu conștient că e o nouă viață. Iar succesul vine cu celebritatea. Dacă vrei să fii bun la ceva, trebuie să accepți că vor interveni și alte lucruri. Mă refer la recunoaștere, un pic de celebritate, oamenii te vor recunoaște pe stradă, vor să facă poze cu tine. Toate aceste lucruri trebuie să le accept. Eu vreau să fiu cel mai bun al tuturor timpurilor, așa că trebuie să accept tot ce vine „la pachet“ cu acest succes", a mai spus înotătorul.

Prima reacție a lui David Popovici, după o nouă medalie de aur

Înotătorii români David Popovici şi Bianca Costea au cucerit medalii de aur, duminică, în ultima zi a Campionatelor Mondiale de juniori de la Lima, în timp ce Vlad Stancu a obţinut o medalie de bronz. David Popovici a câştigat aurul la 100 m liber, cu timpul de 47 sec 13/100, fiind urmat la peste două secunde de al doilea clasat, croatul Jere Hribar, 49 sec 37/100, în timp ce pe locul al treilea s-a clasat cipriotul Nikolas Antoniou, în 49 sec 91/100.

La finalul întrecerii, înotătorul român a ținut să mulțumească tuturor celor care au susținut delegația României.

„Mulțumim pentru primire! Publicul a fost foarte gălăgios și frumos. Vă aplaud și vă mulțumesc că ne-ați încurajat mereu!”, a transmis David Popovici.

Ce carte îl inspiră pe David Popovici să fie cel mai bun

David Popovici a spus ce carte i-a servit drept sursă de inspirație.

„Michael Phelps are o carte intitulată No limits (n.r. Fără limite) pe care am citit-o de cel puțin două ori. Ultima oară chiar anul trecut la Roma, o aveam cu mine. Adam Peaty este unul dintre oamenii care știu cel mai bine că limitele sunt o prostie. Îmi place să cred că nu am limite și aș vrea ca toți să creadă asta despre ei, că pot întrece orice limită, pentru că toată lumea chiar poate”, a spus David Popovici, potrivit gsp.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News