Dan Negru, despre ce se întâmplă în televiziunile din România: Eu n-am frică să o spun, pentru că nu mai am ce să pierd

"România e una din puținele țări din lume și singura din Europa unde există discriminare de vârstă în televiziune. E de ajuns să te uiți la TV și o să vezi. N-o spune nimeni din interiorul sistemului. Eu n-am frică să o spun pentru că nu mai am ce să pierd și nici ce să mai câștig. Discriminarea vine din ieftineală pentru că e mai ușor să exploatezi un tânăr de 20 de ani plătindu-l prost și ieftin decât să angajezi un om cu experiență care are alte pretenții financiare

Discriminarea asta de vârstă a dus la decredibilizarea televiziunii ca breaslă. Văd de multe ori fete de 20 de ani prezentând știri despre luptele din Crimeea și se vede pe fața lor că habar n-au unde e Crimeea. Știrile în toată lumea sunt prezentate de oameni credibili, trecuți de o vârstă. Doar la noi zgârcenia și ieftineala duc la decredibilizare.

Cunosc bine piața TV din Moldova, lucrez acolo de peste 15 ani și cel mai popular prezentator de știri de acolo, Valeriu Frumusachi, colegul meu de la Prime, are o experiență TV de 45 de ani. Discriminarea de vârstă e o problemă a televiziunilor din România. N-o mai găsești niciunde în Europa", a spus Dan Negru pentru ciao.ro.

"E de neimaginat, la noi, ca un om de 50 de ani să înceapă să facă TV"

"Elen DeGeneres, cea mai populară prezentatore din America are 64 de ani. Există vreo prezentatoare TV în România care are vârsta asta? Italienii au anunțat că Pipo Baudo va avea un proiect în primăvara, Pipo Baudo fiind clasicul prezentator al Festivalului San Remo și are 86 de ani. La noi, Tavi Ursulescu, reperul festivalurilor noastre, e uitat și ignorat de mulți ani. Larry King s-a apucat de TV la 50 de ani. Până atunci era un jurnalist anonim. E de neimaginat la noi ca un om de 50 de ani să înceapă să facă TV.

Când am plecat din Antenă la Kanal toți colegii mei mă sfătuiau să rămân la Antenă unde aveam un salariu mai mult decât onorabil și să nu risc să o iau de la capăt la 50 de ani. Cred că asta m-a ambiționat cel mai mult și mă bucur acum de succesul în audiență al showurile pe care le prezint la Kanal. Iată că se poate! Să le arătam celor de peste 40 de ani că există viață și după vârsta asta. Discriminarea de vârstă e în toate domeniile dar eu vorbesc de TV, mă pricep cel mai bine la asta", a mai spus vedeta TV.

