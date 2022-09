Cum te cerți și cum te împaci în funcție de zodie. Explodezi sau arzi mocnit?

Ca să puteți înțelege mai bine cum gestionați un conflict, nu vă uitați doar la poziția Soarelui, ci verificați-o și pe cea a lui Marte și mai ales pe cea a lui Mercur (planeta comunicării), în acest fel, veți înțelege mai ușor care este felul în care gândiți.

Cum se ceartă și cum se împacă fiecare Zodie:

Berbec/ Ascendent în Berbec

Cearta apare din senin, cuvintele sunt aruncate la nimereală, este extrem de impulsiv totul și pare un rollercoaster de nervi. Berbecul spune cam tot ce are de spus, indiferent dacă te rănește sau nu. Deși se aruncă în conflicte, nu prea le poate gestiona cu succes și pe cât de repede se ceartă, pe atât de repede se împacă. E posibil să îți aducă flori după sau să se comporte natural, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Taur/ Ascendent în Taur

O să îți spună verde-n față ce îl frământă și probabil că îl frământă de ceva timp. Taurii nu își doresc conflicte în lumea lor, au nevoie de stabilitate, de aceea dacă apelează la ceartă, chiar cred că pot rezolva ceva în acest mod. O ceartă cu un Taur nu va fi plăcută, cu siguranță. Aceștia aruncă vorbe dureroase. Împăcarea va depinde mult de contextul dat și de ce îi iese. Nu ține morțiș să facă el primul pas.

Gemeni/ Ascendent în Gemeni

Uite o persoană cu care ar fi cel mai bine să nu intri în conflict. O să te zăpăcească, o să îți răstălmăcească toate cuvintele, o să aducă tot felul de idei chiar în miezul discuției, sau o să își amintească de alte certuri mai vechi. Nu ține ranchiună, asta este sigur. Deci, poți fi sigur de împăcare în cazul Gemenilor, nu or să te țină minte, au altele pe cap; nici nu vor da prea multă importanță împăcării.

Rac/ Ascendent în Rac

Asta este o ceartă care o să țină și o să se lase cu lacrimi, victimizare, amenințări. Nici cu Racii nu vrei să te cerți, sunt prea multe emoții acolo și pur și simplu nu știi unde se poate ajunge. Partea bună când vine vorba despre împăcare, este că ei s-ar putea să facă primul pas, să considere împăcarea ca fiind dulce. Însă, depinde de la caz la caz. Unii vor prefera rolul de victimă pe care îl vor duce până în pânzele albe.

Leu/ Ascendent în Leu

Nici cu Leii nu vrei să te cerți, or să dorească să te domine și țin musai să aibă ei dreptate. Nici nu le pasă ce argumente ai putea aduce în discuție. Or să facă dramă, or să plângă dacă e cazul, or să țipe și or să trântească uși. Împăcare? Nu este un cuvânt care să își facă loc cu ușurință în vocabularul lor. Nu or să te caute decât dacă vor avea de câștigat și dacă le acorzi măcar la final ultimul cuvânt.

Fecioară/ Ascendent în Fecioară

Acel tip de ceartă fără cuvinte care te poate călca pe nervi, acel tip de reproș care vine pe un ton natural și deși nu țipă nimeni, atmosfera pare a avea scântei, iar liniștea e asurzitoare. Fecioarele au această natură sfidătoare și parcă te ceartă și atunci când nu te ceartă. Împăcarea este posibilă, sigur. Doar ele nu s-au certat cu nimeni, ele doar au zis.

Balanță/ Ascendent în Balanță

Singurul gând că ar putea apărea vreo mică șansă a unui conflict le dă fiori pe șira spinării acestor nativi și se gândesc serios cum să facă să o evite. Au tot felul de strategii pentru a evita certurile și le amână atât de mult până când ajung să stea pe butoaie cu pulbere. Balanțele sunt primele care aleargă către împăcare, întorcându-se exact de unde au plecat.

