Cum încearcă Putin să justifice invazia Ucrainei. "Decizia Rusiei a fost forțată, dar necesară"

Președintele rus Vladimir Putin a spus că decizia de a efectua o operațiune specială în Ucraina a fost un pas forțat, dar necesar.



"În situația actuală, pe fondul creșterii riscurilor și amenințărilor pentru noi, decizia Rusiei de a conduce o operațiune militară specială a fost forțată, dificilă, desigur, dar necesară.", a spus Vladimir Putin, vineri,la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, scrie Interfax.



Potrivit acestuia, "aceasta este decizia unei țări suverane, care are un drept necondiționat, bazat, de altfel, pe Carta ONU, de a-și apăra securitatea".

Vladimir Putin, acuzații la adresa Occidentului: Scenariul "anti-Rusia"

El a declarat că "Occidentul a căutat nu numai să pună în aplicare scenariul "anti-Rusia", ci a condus și o dezvoltare militară activă a teritoriului ucrainean, literalmente l-a pompat cu armele și consilierii săi militari". "În general, nimeni nu acordă atenție dezvoltării economiei oamenilor care locuiesc pe acel teritoriu.", a mai spus Putin.



Vladimir Putin a mai afrimat că: "toate sarcinile operațiunii militare speciale din Ucraina vor fi rezolvate"

"Și cheia acestui lucru este curajul și eroismul soldaților noștri, consolidarea societății ruse, al cărei sprijin dă putere și încredere armatei și marinei ruse, o înțelegere profundă a dreptății și justiției istorice a cauzei noastre, a construcției și consolidarea unei puteri puternice și suverane - Rusia.", a încheiat Putin.

Discursul lui Putin de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Atacuri în rafală la adresa UE. "Prețul deciziilor rupte de realitate"

În cadrul Forumului Economic de la Sankt Petersburg președintele rus Vladimir Putin a mai declarat că pierderile economiei europene din cauza sancțiunilor impuse Rusiei ar putea depăși 400 de miliarde de dolari.



"Potrivit experților, numai pierderile directe și numărabile ale Uniunii Europene din febra sancțiunilor pentru anul viitor pot depăși 400 de miliarde de dolari. Acesta este prețul deciziilor rupte de realitate și luate contrar bunului simț", a spus Putin, vorbind vineri la o reuniune plenară a Forumului Economic Internaţional de la Sankt Petersburg.

Putin a încercat să laude starea economiei din Rusia și să o critice pe cea din țările UE





El a subliniat că „aceste costuri sunt suportate direct de către populație și companiile Uniunii Europene”. „Creşterea inflaţiei în unele ţări din zona euro a depăşit deja 20%”, a subliniat şeful statului. În același timp, el a remarcat, spre deosebire de Rusia, țările din zona euro „nu desfășoară operațiuni speciale”. „Chiar și giganții au cea mai mare inflație din ultimii 40 de ani”, a spus Putin.



„Da, și inflația în Rusia este încă la niveluri de două cifre, dar am indexat deja plățile sociale, pensiile, am crescut salariul minim și salariul de trai și am protejat cele mai sărace segmente ale populației”, a spus președintele.



Potrivit acestuia, „cum arată practica ultimilor ani, politica de sancțiuni este o armă, este cu două tăișuri”.

"Provoacă un prejudiciu comparabil, dacă nu mai mult, acelorași ideologi și designeri ai acesteia și nu este vorba doar despre consecințele evidente actuale. Știm că printre liderii țărilor europene la nivelul conversațiilor informale se discută perspective foarte tulburătoare că sancțiunile pot fi folosite nu numai împotriva Rusiei, ci și împotriva oricărui alt stat inacceptabil, mai devreme sau mai târziu pot afecta pe toată lumea, inclusiv pe membrii Uniunii Europene și pe companiile europene. Deocamdată nu s-a ajuns la asta.”, a adăugat Putin. Vezi întregul discurs al lui Vladimir Putin AICI.

