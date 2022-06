Discurul lui Putin de la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Atacuri în rafală la adresa UE. "Prețul deciziilor rupte de realitate" / Foto: Captură video Realitatea Plus

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că pierderile economiei europene din cauza sancțiunilor impuse Rusiei ar putea depăși 400 de miliarde de dolari, scrie Interfax.



"Potrivit experților, numai pierderile directe și numărabile ale Uniunii Europene din febra sancțiunilor pentru anul viitor pot depăși 400 de miliarde de dolari. Acesta este prețul deciziilor rupte de realitate și luate contrar bunului simț", a spus Putin, vorbind vineri la o reuniune plenară a Forumului Economic Internaţional de la Sankt Petersburg .



El a subliniat că „aceste costuri sunt suportate direct de către populație și companiile Uniunii Europene”. „Creşterea inflaţiei în unele ţări din zona euro a depăşit deja 20%”, a subliniat şeful statului.

Putin a încercat să laude starea economiei din Rusia și să o critice pe cea din țările UE

În același timp, el a remarcat, spre deosebire de Rusia, țările din zona euro „nu desfășoară operațiuni speciale”. „Chiar și giganții au cea mai mare inflație din ultimii 40 de ani”, a spus Putin.



„Da, și inflația în Rusia este încă la niveluri de două cifre, dar am indexat deja plățile sociale, pensiile, am crescut salariul minim și salariul de trai și am protejat cele mai sărace segmente ale populației”, a spus președintele.



Potrivit acestuia, „cum arată practica ultimilor ani, politica de sancțiuni este o armă, este cu două tăișuri”.

"Provoacă un prejudiciu comparabil, dacă nu mai mult, acelorași ideologi și designeri ai acesteia și nu este vorba doar despre consecințele evidente actuale. Știm că printre liderii țărilor europene la nivelul conversațiilor informale se discută perspective foarte tulburătoare că sancțiunile pot fi folosite nu numai împotriva Rusiei, ci și împotriva oricărui alt stat inacceptabil, mai devreme sau mai târziu pot afecta pe toată lumea, inclusiv pe membrii Uniunii Europene și pe companiile europene. Deocamdată nu s-a ajuns la asta.”, a adăugat Putin.

Putin se crede marele salvator. A vorbit și despre capacitatea Rusiei de a crește exportul de cereale și îngrășăminte

Federația Rusă este capabilă să crească semnificativ exportul de cereale și îngrășăminte, a spus Vladimir Putin. Astăzi, liderul rus participă la sesiunea SPIEF.



"Rusia, asigurându-și securitatea alimentară internă, piața sa internă, este capabilă să crească semnificativ exportul de alimente și îngrășăminte. De exemplu, volumul proviziilor noastre de cereale în sezonul viitor poate crește la 50 de milioane de tone", a spus Putin.



„În ordine de prioritate, vom trimite livrările noastre în acele țări în care necesarul de hrană este cel mai mare și unde există riscuri de creștere a numărului de oameni înfometați. În primul rând, vorbim despre țări africane și regiunea Orientului Mijlociu. Nu interferăm cu exportul de cereale din Ucraina, lasă se le scoată.”, a spus el.

Președintele rus a propus ca în Rusia să reducă rata la creditele ipotecare preferențiale de la 9% la 7%

În plus, președintele rus Vladimir Putin a propus încă o dată reducerea ratei în cadrul programului de credit ipotecar preferențial din Rusia - de la 9% la 7%, acesta va fi valabil până la sfârșitul anului.



„După o creștere bruscă în primăvară, ratele dobânzilor din economia rusă scad treptat, Banca Centrală coboară dobânda cheie. În acest sens, consider că este posibil să se reducă din nou rata la creditele ipotecare preferențiale, acum la 7% . Dar despre ce aș dori să atrag atenția: durata programului rămâne aceeași, până la sfârșitul acestui an”, a mai spus Putin la Forumul Economic de la Sankt Petersburg.





Discursul lui Putin, amânat din cauza unui atac informatic

Din cauza unui atac al hackerilor asupra Forumului Economic Internaţional de la Sankt Petersburg discursul preşedintelui rus Vladimir Putin fusese amânat, potrivit Kremlinului, relatează DPA şi Reuters.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că discursul preşedintelui, programat pentru ora 11.00 GMT, a fost amânat cu o oră din cauza unui atac cibernetic de tip "denial of service". El a mai spus că specialiştii au lucrat la rezolvarea problemei şi nu a dat vina pe elemente din Ucraina.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News