Cum arată soția lui Dan Capatos. Imagine rară: E superbă!

Dan Capatos are o soție foarte frumoasă, iar de curând și-a surprins comunitatea de fani cu o fotografie inedită în care a apărut alături de ea.

„Facem poze împreună de 23 de ani…”, a scris el în descrierea fotografiei de pe Instagram:

Foto Instagram

Iată câteva din comentariile primite în urma fotografiei:

„Ai o soție superbă”

„Ai o soție foarte faină! Ai ținut-o ascunsă.... și știi tu de ce..... fff faină! Împreună sunteți și mai frumosi”

„Mulți ani frumoși și fericiți împreună! Ai o soție superbă domnul Dan!”

Momentul în care Dan Capatos și soția s-au cunoscut este unul neașteptat. „A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată. Suntem de ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu în urmă cu câțiva ani.

Capatos, despre Mircea Badea: Am pretenția că pot să-i fac față

Dan Capatos a spus că Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi, fiind un tip extrem de inteligent.

„Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi. Am o comunicare foarte mișto cu el. Avem același gen de umor. Am pretenția că pot să-i fac față. Este un tip extrem de inteligent. Are niște sclipiri... Nu vreau să jignesc, dar mulți înțeleg la o secundă-două ce a vrut să zică Mircea Badea. În direct, te faci de c#cat, dacă nu ai prins-o”, a zis Dan Capatos.

La un moment dat, chiar s-a discutat despre începerea unei emisiuni cu Dan Capatos și Mircea Badea, dar proiectul nu s-a mai concretizat, cel puțin până în prezent.

De asemenea, Dan Capatos a zis că Mircea Badea este foarte loial. „Dacă este prietenul tău, se aruncă în foc pentru tine. Este de o loialitate... cum este oricărei idei pe care a îmbrățișat-o și a dus-o mai departe”, a mai zis Dan Capatos la podcastul LA MIJLOC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News