Cum arată plămânii unui vaccinat vs nevaccinat, după trecerea prin boală. "Nu stați acasă cu saturații mici de oxigen!"

"Am tot vorbit de insuficiența respiratorie severă a pacienților critici Covid_19, cei pentru care in acest val pandemic paturile de terapie intensivă au devenit rapid insuficiente. Este o suferință extrem de gravă, necesarul de oxigen crește ca în nicio altă boală pulmonară, motiv pentru care toate spitalele au crescut capacitatea de stocare si distribuire a oxigenului la niveluri de neimaginat!

Am ales câteva imagini de CT pulmonar sugestive pentru gravitatea afectării pulmonare din boala aceasta. Vestea bună este că, deși de mare gravitate toți acești pacienți trăiesc și sunt acasă de ceva vreme! Prea mulți pacienți amână însă foarte mult prezentarea la spital și consecințele asupra plămânilor sunt devastatoare, de multe ori, ireversibile!

Nu stați acasă cu saturații mici de oxigen! Acești pacienți sunt aproape imposibil de salvat! Câteva analize simple, o radiografie/CT pulmonara si consultul medical ghidează tratamentul si evită sau limitează gravitatea fibrozei pulmonare sau a microtrombozelor cu risc vital!

Fără oxigen nu ar fi existat viață pe pământ și supraviețuirea pe planetă se datorează adaptării organismelor la concentrația de oxigen din aerul atmosferic! În hipoxie celulele suferă și mor!

Imagine 1: Imagine CT la pacient vaccinat, cu formă ușoară de Covid_19, vârstnic, cu comorbidități. 2 zile în spital.

Imagine 2: Imagine CT pulmonar, pacient vârstnic, fără comorbidități, nevaccinat. 4 săptămâni în spital, 1 în terapie intensivă.

Imagine 3: Imagine CT la femeie în decada 30-40 de ani, nevaccinată, a necesitat ventilație non invazivă de durată.

Imagine 4: Pacientă in decada 50-60, nevaccinată, cu comorbidități, agravată in cursul unei călătorii. Ventilată invaziv 3 săptămâni. Cu infecție cu fungi (ciuperci) la internarea in spital.

Imagine 5: Aceeași pacientă în săptămâna 5, transferată pentru continuarea programului de recuperare neuromotorie. Putea funcționa independent pentru activitățile zilnice personale, în casă".

Dr. Elena Copaciu, specialitatea anestezie și terapie intensivă, Medic Șef Clinica Anestezie Terapie Intensivă la Spitalul Universitar de Urgență București.

Imaginile pot fi vizualizate aici: