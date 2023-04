Cum arată masa echilibrată de Paşti. Medicul Alin Popescu: Asta e o regulă pe care mulţi nu o respectă, din păcate

"O masă echilibrată de Paşti ar trebui să respecte cele patru feluri de mâncare, maximum. Să nu fie un continuum de mâncare de la prânz până seara, cu 7-8 feluri", a declarat Alin Popescu la DC NEWS TV.

"Ca la nuntă. Am observat la evenimentele astea odată că sunt noaptea, nu ştiu de ce e bucuria asta de a pierde nopţile, şi că vine fel după fel", a intervenit Val Vâlcu.

"Privitorii noştri ar trebui să înţeleagă, şi e important asta, că stomacul este o cavitate virtuală care primeşte nişte alimente din esofag, din partea superioară a tubului digestiv. Există şi un timp gastric al digestiei. Timpul ăsta gastric al digestiei ar fi bine să îl aibă fiecare în minte, pentru a fi mai grijulii în a continua să mănânce la intervale prea scurte de timp.

Acest timp gastric durează între o oră şi 4 ore în funcţie de alimentele consumate. Cel mai greu se digeră carnea de oaie. Carnea de miel e un pic diferită. Mielul, vita, se digeră în trei ore, iar mâncarea mai uşoară în 2 ore. Deci eu dacă am mâncat ceva uşor, eu am nevoie de 2 ore să diger. Dacă am mâncat drob, am nevoie de trei ore pentru digerare. În niciun caz jumătate de oră. Dacă e în foietaj drobul, e nenorocire completă.

Hai că dacă e după o supă, cum e prin Banat, se poate mânca după o oră jumătate. Dacă începi cu alea grele, trebuie timp între ele. Deci mai bine o masă de prânz cu trei feluri, iar al patrulea fel să fie ceva uşor, bea un pahar de vin, dar apoi lasă 3-4 ore, plimbă-te, fă mişcare, şi apoi mănânci iar seara 2 feluri. Şi apoi să mai lăsăm vreo 2 ore jumătate pentru digestie înainte să mergem la culcare. Asta e o regulă pe care mulţi nu o respectă, din păcate. Niciodată nu trebuie să mergem la culcare cu stomacul plin", a mai spus medicul Alin Popescu.

