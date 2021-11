Criza medicamentelor. Victor Negrescu cere tratamente de ultimă generație împotriva COVID-19

Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, în plenul Parlamentului European, realizarea unei proceduri de achiziții comune la nivel european pentru tratamentele de ultimă generație privind Covid-19 aprobate de Uniunea Europeană.

“Aprobarea la nivel european a unor noi medicamente, inclusiv pe bază de anticorpi monoclonali, reprezintă o soluție bună și creează premizele pentru salvarea multor vieți. De aceea, propun achiziția în comun la nivel european a acestor tratamente cum s-a întâmplat și în cazul vaccinului. Așa ne vom asigura că toți europenii au acces într-o manieră echitabilă și la un cost decent la aceste tratamente. Haideți să arătăm fața umană a Europei și să realizăm rapid această procedură de achiziții la nivel european pentru toate tratamentele de ultimă generație!” a declarat europarlamentarul român.

Criză a medicamentelor

Reprezentantul României în Parlamentul European, Victor Negrescu, a explicat că România se confruntă cu o criză a medicamentelor împotriva Covid-19 și a cerut ca Uniunea Europeană să se implice mai mult.

“Toți europenii trebuie să aibă acces la tratamentele de ultimă generație împotriva Covid-19! Din păcate, astăzi acest lucru nu se întâmplă. În fiecare zi sute de români mor în spitale în absența unor tratamente adecvate. Această situație nu mai poate continua. Uniunea Europeană trebuie să intervină, mai ales acolo unde există astfel de probleme.” a precizat europarlamentarul social democrat, Victor Negrescu.

Europarlamentarul social-democrat atrage atenţia asupra faptului că fondurile europene aflate la dispoziţia ţării noastre sunt o şansă importantă pentru România în această perioadă.

"Șansa României în perioada următoare este reprezentată de atragerea fondurilor europene și a instrumentelor disponibile la nivel european.În ciuda oportunităților disponibile în contextul actual, România a ratat numeroase mecanisme europene, de la achiziția din bani europeni a unor teste COVID gratuite până la instrumentele de sprijin direct pentru IMM-uri.

Astăzi, în cadrul evenimentului organizat de Consiliul Național al IMM-urilor am prezentat cum putem utiliza activ resursele europene pentru a regândi și relansa economia națională.Mă bucur că, împreună cu CNIPMMR și președintele Florin Jianu, am reușit deja, să demarăm un proiect pilot pentru crearea unui birou unic european pentru IMM-uri și am introdus în strategia UE pentru IMM-uri crearea a 1 milion de noi start-upuri la nivel european", transmite europarlamentarul PSD Victor Negrescu printr-un mesaj publicat pe Facebook.

