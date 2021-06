Cristina Prună (USR PLUS), replică pentru Marcel Ciolacu după ce a zis că depune plângere penală

Cristina Prună (USR PLUS) apreciază că, prin depunerea unei plângeri penale, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar încerca să distragă atenţia „de la un nou eşec politic”.

Cristina Prună (USR PLUS), vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, apreciază că, prin depunerea unei plângeri penale, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar încerca să distragă atenţia 'de la un nou eşec politic', referindu-se la moţiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea.

Precizările vin după ce liderul social democrat a declarat, marţi, pentru România TV, că reprezentanţii PSD vor depune o plângere penală împotriva Cristinei Prună, care a prezidat forul la moţiunea simplă contra ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

„Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că va depune o plângere penală împotriva mea. Plângerea va avea la bază modul în care am condus şedinţa de plen în care a fost respinsă moţiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea. Prin această formulă agresivă, preşedintele PSD încearcă să distragă atenţia de la un nou eşec politic pe care l-a girat şi de la ridicolul în care s-a aflat luni prin demontarea de către Cristian Ghinea, una după alta, a tuturor minciunilor scrise negru pe alb în textul moţiunii. Rezultatul firesc al votului de ieri a fost respingerea, cu o largă majoritate, a celei de a treia moţiuni simple depuse de PSD împotriva unui ministru USR PLUS în actuala sesiune parlamentară. Nu a fost rezultatul nici unei conspiraţii, ci al bunului simţ şi aritmeticii parlamentare', a scris deputata USR PLUS, pe Facebook.

Liderii deputaţilor PSD şi AUR au susţinut, marţi, că moţiunea simplă împotriva ministrului Cristian Ghinea ar fi fost adoptată de plen, deoarece nu trebuie luate în calcul voturile date pe tabletă. În replică, Prună a declarat că moţiunea simplă nu a fost adoptată şi că sistemul de vot hibrid, în sală şi online, contestat de PSD şi AUR, a fost folosit şi la celelalte două moţiuni care nu au trecut de Parlament.