Costel Alexe, pus sub control judiciar. A făcut chiar el anunțul şi s-a autosuspendat de la conducerea PNL Iaşi

Costel Alexe a anunțat că a fost pus sub control judiciar și că a decis să se autosuspende de la conducerea PNL Iaşi.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat miercuri că a fost pus sub control judiciar şi a decis să se autosuspende de la conducerea PNL Iaşi, dar îşi va continua activitatea la CJ, transmite Agerpres.



"Ieri, 27 aprilie, am fost invitat la DNA pentru a mi se aduce la cunoştinţă că, în dosarul care mă vizează, am primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar.", a declarat Alexe, conform unui comunicat de presă.

Se declară nevinovat





El susţine că este nevinovat şi îşi exprimă convingerea că va demonstra acest lucru în instanţă.



"În acest moment, consider că este un gest de onoare să mă autosuspend din funcţia de preşedinte al PNL Iaşi", a adăugat Costel Alexe.



Acesta a precizat, însă, că rămâne la conducerea Consiliului Judeţean.



"Voi continua activitatea de preşedinte al Consiliului Judeţean şi voi demonstra împreună cu echipa pe care am format-o că putem implementa programul de guvernare pe care l-au votat ieşenii şi că administraţia liberală este un exponent al schimbării în bine.", a afirmat Alexe.

Fostul ministru al Mediului este acuzat că ar fi primit 22 de tone de tablă pentru a debloca alocarea unor certificate de carbon pentru combinatul siderurgic Galaţi.

