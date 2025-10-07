€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:08 07 Oct 2025 | Data publicării: 11:46 07 Oct 2025

Corneliu Ștefan: O nouă investiție în infrastructura județului Dâmbovița
Autor: Crişan Andreescu

Drum
 

Ieri s-a finalizat perioada de depunere și au fost deschise ofertele pentru drumul de mare viteză care va lega Autostrada A1 (zona Corbii Mari) de DN7, a anunțat Corneliu Ștefan, președintelșe PSD al CJ Dâmbovița.

 Au fost depuse 18 oferte pentru execuția acestui drum important, cu o lungime totală de 14 kilometri.

 

Vă reamintesc, lucrările prevăzute includ:

 

- Construirea unui sistem rutier cu 4 benzi de circulație;

- Sistem optimizat de scurgere a apelor pluviale;

- Semnalizare rutieră completă;

- Lucrări de susținere și consolidare a taluzurilor;

- Construirea/reabilitarea a 5 poduri/pasaje.

Noul drum va direcționa traficul greu în afara localităților, va îmbunătăți siguranța rutieră, iar investiția va sprijini dezvoltarea economică a zonei și va crea noi oportunități pentru comunitățile din Dâmbovița. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cine scapă de eliminarea CASS
Publicat acum 20 minute
"Moscova discută un atac asupra NATO". Serviciile de informații germane susțin că au dovezi
Publicat acum 21 minute
Cum ajută pianul copiii cu autism? Prof. Alexandra Epure, la Părinți Prezenți
Publicat acum 44 minute
Cerul României, survolat de drone, pentru prinderea celor care poluează aerul
Publicat acum 1 ora si 8 minute
România a intrat în stagflație. Economistul Adrian Negrescu: Cel mai prost scenariu! Preferam o recesiune scurtă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat acum 19 ore si 31 minute
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close