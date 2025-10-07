Corneliu Ștefan: O nouă investiție în infrastructura județului Dâmbovița

Ieri s-a finalizat perioada de depunere și au fost deschise ofertele pentru drumul de mare viteză care va lega Autostrada A1 (zona Corbii Mari) de DN7, a anunțat Corneliu Ștefan, președintelșe PSD al CJ Dâmbovița.
Au fost depuse 18 oferte pentru execuția acestui drum important, cu o lungime totală de 14 kilometri.
Vă reamintesc, lucrările prevăzute includ:
- Construirea unui sistem rutier cu 4 benzi de circulație;
- Sistem optimizat de scurgere a apelor pluviale;
- Semnalizare rutieră completă;
- Lucrări de susținere și consolidare a taluzurilor;
- Construirea/reabilitarea a 5 poduri/pasaje.
Noul drum va direcționa traficul greu în afara localităților, va îmbunătăți siguranța rutieră, iar investiția va sprijini dezvoltarea economică a zonei și va crea noi oportunități pentru comunitățile din Dâmbovița.
de Val Vâlcu