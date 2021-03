În exclusivitate pentru DC News, Christian Ciocan a vorbit despre necesitatea unui dialog unitar în ceea ce privește prevenirea răspândirii coronavirusului:

„Zilele acestea, tot am văzut la televizor fel și fel de persoane care, profitând de faptul că vremelnic sunt în anumite funcții, unii dintre ei aleși, care nu au niciun fel de legătură cu ceea ce se întâmplă la nivel național și sunt doar niște oameni care ocupă niște poziții în localitățile lor, o doamnă de prin Brașov, domnul Fritz din Timișoara, emit fel și fel de judecăți de valoare vis-a-vis de această perioadă epidemiologică. Spre exemplu, doamna de la Brașov ne considera niște copii de grădiniță și ne spunea: Noi trebuie să purtăm masca, noi trebuie să ne spălăm pe mâini. Domnul acela Fritz habar nu am ce a vrut să zică pentru că nu am înțeles absolut nimic. A mai apărut și un domn care, la fel, face niște supoziții gen drobul de sare.

Dacă românii au reușit să treacă prin pandemie, deși au fost mereu acuzați că totul se întâmplă pentru că nu se respectă regulile, deși s-au străduit pe cât au putut, prin declarații care nu au niciun fel de legătură cu contextul epidemiologic actual ale acestor persoane, care nu au niciun fel de calificare medicală, responsabilitate în plan național, declarații de acest tip au făcut ca oamenii să fie năuciți, să nu mai știe de cine să asculte, unii dintre ei să nu aibă încredere, alții să nu respecte niște reguli minime de igienă. Și până acum ne spălam pe mâini și nu intram în spațiul personal al celuilalt, păstrând o distanță de cel puțin 1,5 metri.

Am spus-o și o repet, comunicarea trebuie să fie doar guvernamentală, deoarece, în România, Guvernul este cel care decide și nu fel și fel de indivizi și individe care nu au niciun fel de legătură cu această nenorocire care s-a abătut asupra planetei. Atrag atenția, doar ca simplu cetățean, că dacă aș fi stat să ascult ceea ce spun oamenii aceștia, nu aș mai fi știut încotro să o apuc.

În SUA, de exemplu, comunicarea se face de la cel mai înalt nivel, la fel și în alte state. Astfel de persoane nu au ce să caute în spațiul public și să vorbească de pandemie, deoarece spun tot ceea ce gândesc fără niciun fel de pregătire. Nici măcar coordonatorul campaniei nu este cel care spune națiunii exact ce trebuie să facă. Națiunii române, președintele și Executivul îi dau directivele. Atât și nimic mai mult. S-a ajuns ca orice invitat prin televiziuni să-și dea cu părerea despre cum să te speli pe mâini, e ceva de nedescris. Întotdeauna, într-o criză, principiul este al vocii unice, CNA-ul trebuie să fie extrem de atent“, a precizat Christian Ciocan.