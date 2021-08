Comisia Europeană, acord cu Novavax pentru achiziția de doze de vaccin Covid-19

Comisia Europeană și compania farmaceutică americană Novavax au ajuns la un acord, miercuri, după negocieri de peste un an și jumătate, pentru cumpărarea a 200 de milioane de doze de vaccin Covid-19, transmite Politico.

Astfel, statele Uniunii Europene vor primi 100 de milioane de doze de vaccin Covid-19 și vor putea să achiziționeze alte 100 de milioane până în anul 2023.

Potrivit Comisiei Europene, vaccinurile vor fi disponibile în ultimul sfert al lui 2021 sau în primul din 2022. Există și posibilitatea ca statele membre UE să doneze dozele primite.

Vaccinul are la bază o tehnologie diferită, ce se bazează pe o proteină care declanșează un răspuns imunitar, fără virus. Novavax anunța, în luna iunie, că are o eficacitate de peste 90%, inclusiv împotriva noilor tulpini Covid.

As variants are spreading, we need to stay vigilant.



We approved a new contract with @Novavax for 200 million doses of its vaccine, which is already being tested successfully against variants.



With our broad vaccine portfolio we protect Europeans and help vaccinate the world. pic.twitter.com/3IQ2692CAz