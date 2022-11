Ciucă: Joi va fi aprobată ultima rectificare bugetară pe acest an. Aproximativ 500 de milioane de lei

Ultima rectificare bugetară pe acest an va fi aprobată de Guvern joi, a anunţat premierul Nicolae Ciucă, subliniind că este vorba despre o rectificare de aproximativ 500 de milioane de lei, prin care se are în vedere îndeplinirea angajamentelor în proiectele europene, asigurarea drepturilor salariale şi a ajutoarelor sociale, precum şi asigurarea de fonduri pentru compensarea efectelor secetei în agricultură.

'Ieri am avut o analiză în urma căreia s-a finalizat proiectul pentru tot ceea ce înseamnă noua rectificare bugetară, care va fi şi ultima pe acest an. Proiectul a fost pus în dezbatere publică. Ceea ce este important este să subliniem că discutăm despre o rectificare bugetară de aproximativ 500 de milioane de lei şi în felul acesta am asigurat redistribuirea banilor, astfel încât la nivelul fiecărui minister să se asigure îndeplinirea tuturor angajamentelor în proiectele europene şi, de asemenea, tot ceea ce înseamnă asigurarea drepturilor salariale şi a ajutoarelor sociale, având totodată în atenţie aspectele legate de asigurarea fondurilor necesare pentru compensarea efectelor secetei în agricultură.

(...) Rectificarea bugetară o vom adopta într-o şedinţă de guvern care avea loc mâine (joi - n.r.), sperăm la ora 11,00, în funcţie de finalizarea procedurilor ', a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, la începutul şedinţei de guvern.

Nicolae Ciucă a precizat că datele la zi despre economie sunt îmbucurătoare şi nu există premise legate de intrarea într-o recesiune economică.

'Sunt date care ne bucură pe toţi, pentru că am reuşit în această situaţie deosebit de complicată să avem o creştere economică, instituţiile de evaluare europene situează România şi pe trimestrul trei în primele locuri la creştere economică şi avem, de asemenea, în vedere că evaluările pentru anul viitor într-un context în care există temeri pentru o recesiune economică, economia românească totuşi să se încadreze pe o menţinere a unei creşteri economice, sigur, nu foarte mari în actualul context, dar totuşi nu avem premise prin care să vedem o intrare în recesiune economică', a mai declarat Ciucă.

Premierul a adăugat că este nevoie în continuare de prudenţă, echilibru şi de măsuri care să sprijine investiţiile. 'Sigur, suntem foarte realişti, depindem foarte mult de tot ceea ce înseamnă contextul economic şi partenerii noştri economici. Este cât se poate de clar că o parte dintre aceste probleme vor afecta şi economia românească. Avem nevoie în continuare de prudenţă, de echilibru şi de măsuri şi decizii prin care să continuăm să sprijinim investiţiile, pentru că aşa cum rezultă din analiza noastră, anul acesta am reuşit să ne menţinem într-o evoluţie pozitivă economică datorită acestor investiţii. (...)

La nivelul întregii agende guvernamentale, vom continua să sprijinim şi vom continua să acordăm încredere sectorului de business şi investiţii, pentru că putem să observăm cât se poate de clar că avem în felul acesta instrumente prin care să protejăm şi să menţinem locurile de muncă, să mărim locurile de muncă şi, de asemenea, spaţiul financiar prin care să putem să analizăm creşterea salariului minim şi, desigur, a pensiilor, astfel încât cetăţenii ţării să nu sufere întru totul efectele inflaţiei, care a depăşit 16%', a afirmat Ciucă.

