Cîţu, după ce ÎCCJ a anulat o hotărâre a CNSU: Toate sunt legale şi de fiecare dată când am fost în instanţă am câştigat

Premierul a răspuns astfel întrebat despre faptul că, joi, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie a dat o decizie prin care a anulat o Hotărâre a CNSU, printre motivele invocate în instanţă fiind, între altele, nepublicarea hotărârii în Monitorul Oficial şi dacă, urmare a deciziei, se poate vorbi despre faptul că autorităţile în drept 'sunt în ilegalitate', în ciuda unor declaraţii anterioare ale prim-ministrului potrivit cărora este suficient ca hotărârile CNSU să fie publicate pe site-ul Guvernului.

'Da, declaraţiile mele sunt după ce mă consult cu specialiştii şi dumneavoastră ar trebui să spuneţi că este vorba despre o hotărâre CNSU care e abrogată, care nu mai are niciun efect, deci despre asta vorbim acum, despre o hotărâre care este abrogată, nu are niciun efect. Eu vă spun că toate sunt legale şi de fiecare dată când am fost în instanţă, şi aţi văzut că le atacăm, am câştigat. Specialiştii spun că toate sunt legale, eu merg pe mâna specialiştilor din justiţie', a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la CJ Timiş.

Florin Cîțu a subliniat că nu s-a referit la decizia ÎCJJ, ci doar la faptul că este vorba despre o hotărâre CNSU care este abrogată.

Decizia ÎCCJ

Amintim faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ a anulat miercuri, 9 iunie, o hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) din februarie 2021, prin care era actualizată lista ţărilor/zonelor cu risc epidemiologic şi se stabileau regulile de aplicare a carantinei în cazul persoanelor care soseau în România.

Procesul a fost deschis de avocata Elena Radu, care a dat în judecată CNSU şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, obiectului dosarului fiind anularea art.15 din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

Articolul respectiv se referă la ordinele date de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, aplicarea acestora, precum şi modul în care pot fi contestate în instanţă. Acţiunea avocatei a fost respinsă la instanţa de fond - Curtea de Apel Bucureşti. Câştig de cauză la judecarea recursului (VEZI ȘTIREA AICI).

Decizia Curții de Apel Cluj

De asemenea, CAP Cluj (Curtea de Apel Cluj) a hotărât, pe data de 7 iunie, anularea în parte a Hotărârii de Guvern nr.580/2021 în privința condiționării participării la spectacole, nunți, botezuri, competiții sportive sau alte evenimente unde participanții trebuie să facă dovada vaccinării sau a unui test negativ PCR. (VEZI ȘTIREA AICI)