Cioloș: ”Un Guvern minoritar, o idee năstrușnică!” Săgeată pentru Iohannis: ”Sincer...”

Președintele USR, Dacian Cioloș, susține că orice prelungire a crizei politice este dăunătoare pentru România și solicită ca discuțiile despre noul Guvern să aibă loc cât mai rapid.

„Sincer, ne-am fi așteptat să începem consultările cât mai repede posibil. Orice prelungire a acestei crize politice e dăunătoare pentru România (...) Noi am fost foarte clari de la început, suntem gata să renegociem intrarea în coaliție cu PNL și cu UDMR, pe un program de guvernare, cu un calendar clar de reforme, de data asta. N-o să mai mergem pe povești, pentru că nu mai credem în povești. Deci un calendar clar de reforme și evident, cu un premier, altul decât Florin Cîțu, care a demonstrat că nu e capabil să facă reforme și nici măcar nu e capabil să țină echilibru într-un Guvern de coaliție, că abordează lucrurile doar în interes propriu”, a explicat liderul USR la RFI.

Dacian Cioloș a mai spus că USR nu va susține un Guvern minoritar.

„În nici o condiție. Un Guvern minoritar nu vedem cum ar putea fi o soluție pentru ceea ce are nevoie România în momentul de față. Și încă o dată, un partid responsabil, cum ar trebui să fie PNL măcar în ceasul al doisprezecelea, nu cred că ar trebui să se gândească la un Guvern minoritar, când PNL a guvernat și cu USR PLUS, dar a guvernat în trecut și cu PSD. Deci trebuie să aleagă, pentru că poate să facă o majoritate, având UDMR-ul alături și cu USR PLUS, dar poate să facă și cu PSD-ul... Eu nu cred că merită să petrecem noi acum atât de mult timp pe o idee năstrușnică a PNL-ului de a veni cu un Guvern minoritar”, a precizat Cioloș.

Consultările de la Palatul Cotroceni privitoare la formarea noului guvern vor avea loc săptămâna viitoare. Guvernul Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură, marți, în Parlament.

Ciolacu, despre consultări: Nu mai are rost să mergem la o mascaradă. PSD a mâncat această pâine

Cu privire la criza politică, dacă vor fi consultări doar formale, PSD nu va participa, a spus, marți seară, președintele Marcel Ciolacu.

„Eu nu vreau să forțez lucrurile. Vreau să existe un principiu și apoi să venim fiecare cu specialiștii noștri”, a zis Marcel Ciolacu la Antena 3, întrebat cum ar arăta un guvern de specialiști în opinia PSD.

Ciolacu spune că diferența dintre cei care au format Guvernul până acum și PSD este că PSD are specialiștii, pe când ceilalți doar îi invocă.

„O să venim cu specialiști pe fiecare domeniu și îi vom alege pe cei mai buni pentru această perioadă critică în România. Stăm pe o bombă socială. Nu realizează. Pică tot capitalul românesc. Este o abrambureală și continuăm cu aceleași minciuni, și cu PNRR-ul. Trebuie să înțelegem că soluțiile sunt în interiorul României. Nu vin salvările din exteriorul României. Capitalul românesc, energia românească, muncitorii români... noi vindem acum povești. S-au împrumutat peste 50 de miliarde. Vin 30 de miliarde de la PNRR. Care este diferența? Cu ce a crescut nivelul de trai, după ce Cîțu s-a împrumutat cu 40 de miliarde?”, declara președintele PSD.