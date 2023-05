Ciolacu: Zgonea s-a retras din spaţiul public când a fost trimis în judecată. Instanţa l-a achitat

'Eu nu l-am reabilitat (pe Valeriu Zgonea - n.r.). Ştiţi foarte bine că domnul Zgonea a fost trimis în judecată, în acel moment s-a retras din spaţiul public - şi mulţumesc pentru acest lucru - cum cred că ar trebui să facă orice demnitar. În acest moment, domnul Zgonea este achitat definitiv şi irevocabil. Îmi pare rău că vă contrazic şi vă rog frumos să vă informaţi şi dumneavoastră faptul că la un moment dat domnul Zgonea a fost condamnat în primă instanţă, iar în instanţă, când i s-a dat soluţia definitivă, a fost achitat', a spus Ciolacu, întrebat în legătură cu fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor Valeriu Zgonea, care a fost ales marţi preşedinte ANCOM. Ciolacu a spus că 'cei care fură şi sunt corupţi să se ducă la puşcărie', dar trebuie, de asemenea, respectate şi drepturile omului.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului l-a numit, marţi, pe Valeriu Zgonea în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Au votat 'pentru' numirea lui Zgonea 270 de parlamentari, iar 33 au votat 'împotrivă'.

Ciolacu spune că proiectele legilor educaţiei vor fi adoptate miercuri în Camera Deputaţilor

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat că proiectele legilor educaţiei vor fi adoptate miercuri în Camera Deputaţilor. 'Trebuie să treacă, aşa este calendarul, mâine se votează, am înţeles', a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, întrebat dacă legile educaţiei vor trece de Parlament săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare. El a fost întrebat, de asemenea, dacă este mulţumit de măsurile privind combaterea violenţei în şcoli care sunt cuprinse în aceste proiecte. 'Am avut nişte discuţii cu liderul PSD, cu domnul Oprea, de la Senat, şi vom vedea dacă este nevoie de modificări la Senat. De aceea România are bicameralism. (...) Vom vedea cu ce vin colegii din Comisia de educaţie', a menţionat Ciolacu, conform Agerpres.

