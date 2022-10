"Pe doamna preşedinte Kovesi tot Guvernul a aşteptat-o în poziţie de drepţi. Zău aşa, tot ce e ministru, tot...", a punctat Bogdan Chirieac, după ce a deschis subiectul posibilei candidaturi a șefei EPPO la președinția României.

"Sunt întru totul de acord. Ministerele importante cu care doamna Kovesi are treabă şi acum, din calitatea de procuror şef european, adică Ministerul Justiţiei, de Interne, Finanţelor, ANAF, Parchetul General, DNA, au avut întâlniri cu d-na Kovesi când a vrut d-na Kovesi. Rapid, într-un sistem blitzkrieg, a trecut peste tot. Toţi au apreciat întâlnirile, au simţit nevoia să dea comunicate. Mai puţin Ministerul de Interne, unde domnul Bode s-a jenat un pic. În afară de jena domnului Bode de a da comunicat că s-a văzut cu d-na Kovesi, absolut toată lumea a făcut-o. Au spus că au discutat despre lucruri de interes", a replicat jurnalista Diana Tache.

"Cum comentaţi, dle Ciuvică? Am văzut că domnia sa, într-un interviu, a spus că dosarul domniei sale e menţinut deschis la Parchet ca să fie o ameninţare, arătare de pisică pentru procurorii mai tineri. Asta înseamnă, spune ditamai procurorul general european, că Parchetul e sub control politic", a mai spus Bogdan Chirieac.

"Nu cred că ne-a transmis nouă, domnule Chirieac, mesajul ăsta. Cred că a fost pentru doamna Scutea (n.r. Gabriela Scutea) şi o să vedem dacă d-na Scutea a înţeles ceva!", a intervenit Diana Tache.

"E zero doamna Kovesi"

"Dosarul ăla, deschis sau cum o fi el, e mort deja. N-are nicio... Dar i-a transmis probabil lui Scutea să îi închidă dosarul ăla. Nu are nicio importanţă. A fost o vizită cum face ea, nici mici campanii nu sunt. Mici nimicuri politice, că asta a făcut toată viaţa. A făcut mult rău, dar tot politic, cât a fost la DNA. Acum s-a băgat puţin în seamă, a venit, s-a întâlnit cu nişte nimeni, şi a plecat la nimic. Din păcate, sunt nimeni, dar asta e. Nişte nimeni rezultaţi cumva din alegerile poporului român. Aşa că nişte nimeni s-au întâlnit cu o nimeni care încearcă să îşi dea puţină importanţă. E zero doamna Kovesi, nu vă mai puneţi speranţe şi în ea cum v-aţi pus în Drulă, Cioloş, Barna, toţi ăştia... N-o mai susţine nimeni pe Kovesi", a spus Mugur Ciuvică.

"Cum n-o susţine nimeni? Toată ţara freamătă", a replicat Bogdan Chirieac.

"Doi coldişti de prin presă...", a mai declarat preşedintele GIP.

"Nu mai spuneţi lucruri din astea, toată ţara freamătă pentru d-na Kovesi. Nu vreţi dvs... Eu cred că şi dl Iohannis va ieşi în 2024 să ne ceară să votăm Kovesi, cum a ieşit Băsescu să ne ceară să votăm Iohannis", a mai transmis Bogdan Chirieac, într-o notă uşor ironică.

Va candida Kovesi la prezidențiale? De fapt, întrebarea care se pune este alta

Jurnalistul Val Vâlcu a spus că oricine poate candida la prezidențiale, însă, de fapt, întrebarea este ce partid ar susține-o.

„Orice român cu CNP mai vechi de 18 ani are bastonul de mareșal, candidatura la președinție. Aș privi invers subiectul: care ar fi partidul care ar susține-o? Nu poți să vii singur la prezidențiale. Așadar care ar fi partidul - AUR? USR? Renew? Care este anvergura acelui partid? Cu ce zestre electorală vine în cursa pentru prezidențiale? Mai sunt și alte nume despre care se vorbește, cum ar fi, pe partea stângă, Mircea Geoană. Kovesi ar veni din partea dreapta, dacă asumăm că USR este anti-stânga, deci de dreapta. Alte nume vehiculate pentru prezidențiale sunt Ciucă și Ciolacu. Dar este cam devreme pentru această discuție. Haideți să trecem peste această iarnă, să vedem cum facem cu facturile...”, a zis jurnalistul Val Vâlcu la România TV. VEZI AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News