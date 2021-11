Cîmpeanu, anunţ despre modul în care vor funcţiona şcolile începând de luni

Sorin Cîmpeanu a declarat, joi, că pragul de vaccinare în rândul personalului didactic, astfel încât şcolile să funcţioneze cu prezenţă fizică, ar putea fi de 60%.

'Conform discuţiilor de până acum, se conturează un prag de vaccinare de 60% în rândul personalului şcolii, pentru a funcţiona cu prezenţă fizică. Decizia finală se va anunţa mâine, la ora 10,00', a declarat Cîmpeanu.

În contextul creşterii accelerate a numărului de cazuri noi de COVID, în luna octombrie s-a decis ca elevii din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal să intre într-o vacanţă de două săptămâni, în perioada 25 octombrie - 5 noiembrie.

Activităţile de tip after-school au fost suspendate pe o perioadă de 14 zile. Joi, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că vacanţa nu va fi prelungită, iar elevii se vor întoarce fizic la şcoală acolo unde condiţiile epidemiologice şi sanitare o permit, însă a precizat că a fost introdusă o condiţie pentru ca şcolile să poată funcţiona normal, respectiv gradul de vaccinare a personalului din unitatea de învăţământ, scrie Agerpres.

Cîmpeanu: Pe 8 noiembrie va începe școala. Numărul de teze, REDUS

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat zilele trecute că școala va începe pe data de 8 noiembrie. Sorin Cîmpeanu, a explicat, luni, 1 noiembrie, că două săptămâni de vacanță reprezintă nivelul maxim care poate fi recuperat fără a modifica programa școlară.

„Pe 8 noiembrie va începe școala! Ministrul Educației va rămâne consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze cu prezență fizică, în limita în care condițiile de protecție sanitară pot fi asigurate pentru elevi și profesori. Este un principiu de bază, un principiu de la care nu voi abdica. Vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom vedea care va fi exact modul de deschidere al școlilor în data de 8 noiembrie, având ipoteza de bază a prezenței fizice”, a spus Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, ministrul Educației a mai făcut un anunț extrem de important legat de teze: „Înțelegând dificultățile, analizând solicitările, am decis să reducem numărul de teze din acest an! La clasa a VIII-a, vom avea doar două teze, deci doar două teze de susținut cu prezență fizică. Pentru liceu, am redus numărul de teze de la patru la trei.”