Chirieac, după declarațiile lui Orban despre Cioloș: A ezitat până în ultimul moment

În cadrul şedinţei de duminică a Colegiului Director Judeţean Iaşi, în care şi-a prezentat moţiunea de candidatură la preşedinţia partidului, Orban a povestit celor prezenţi cum Dacian Cioloş ar fi dorit să preia conducerea PNL.

'Îl rugau pe Cioloș să preia șefia PNL'

Analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la România TV, a declarat, privind acest subiect, că, 'dacă nu mă înșel, în 2016, atunci când PNL a luat 20% fiindcă nu putea să atace USR, care a luat 8%, iar PSD 46%, îl rugau pe Dacian Cioloș să preia șefia PNL.'

Chirieac și-a amintit că, la acea vreme, 'Dacian Cioloș a ezitat până în ultimul moment. Au avut și afișe cu Dacian Cioloș - PNL, pe stradă. A ținut să fie date jos... Au fost mai multe povești.'

'Lansarea candidaturii a fost pe o altă scenă, deși era candidatul PNL', a punctat moderatoarea Cristina Șincai, iar Bogdan Chirieac a confirmat informația.

Bogdan Chirieac a adăugat că nu știe de ce s-a ferit Dacian Cioloș 'atât de tare' de PNL, 'dar probabil că era deja parte a acestui proiect - un nou partid progresist care să termine cu partidele tradiționale, PNL și PSD', făcând referire la USR PLUS.

Iată ce spunea Orban

'După ce am preluat conducerea partidului ne-a mai apărut un partid competitor: partidul format de cel care a fost pus premier de preşedinte şi pe care noi l-am susţinut ca şi candidat la funcţia de prim-ministru. Gândiţi-vă în ce problemă de competitivitate am fost puşi noi în momentul în care cel pe care l-am susţinut ca şi premier în campania din 2016 s-a hotărât să facă un partid. E adevărat, după ce avusese o tentativă să ajungă preşedinte la Partidul Naţional Liberal, în care şi-a dat seama că nu are nicio şansă în urma unei discuţii pe care a avut-o cu mine. Culmea e, vă daţi seama, cum puteam eu să-l atac pe Cioloş sau colegii din PNL, atâta timp cât noi am defilat cu el pentru candidatura la funcţia de prim-ministru. O dificultate extremă', a spus Ludovic Orban, în timpul discursului susţinut în faţa Colegiului Director Judeţean Iaşi, potrivit Agerpres.

