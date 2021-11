Cercetător român, premiat la Oxford. Ștefan Dascălu, avertisment despre România, în pandemia COVID: Datele, din 2018

Ștefan Dascălu, cercetător doctorand al prestigioasei Universități Oxford, a primit premiul pentru „Impact social” al instituției de învățământ și cercetare și al Consiliului Național de Cercetare în Bioștiințe din Marea Britanie.

”Este într-adevăr o recunoaștere a activităților în care am fost implicat încă de la începutul pandemiei, atât academice, cât și cele de comunicare. Din păcate, pot spune că este nevoie de mult mai mult decât ceea ce s-a făcut până acum și voi continua evident să aduc contribuția mea la situația din România. Într-adevăr, este încurajator faptul că am primit acest premiu pentru ceea ce am făcut în România și concurând cu persoane care au lucrat în cadrul altor activități COVID-19 în Marea Britanie sau chiar au contribuit la dezvoltarea vaccinului, așa că mă bucură foarte mult acest lucru”, a spus Ștefan Dascălu despre distincția primită, într-o intervenție la Digi24.

Autoritățile române, imune la sfaturile mediului academic britanic

În privința relației sale cu autoritățile din România, Ștefan Dascălu s-a remarcat în activitatea sa pentru relația interdisciplinară cu cultele.

”Am încercat să fac acest lucru încă de la început, să intru în contact cu oamenii care sunt responsabili atât de deciziile luate în implementarea măsurilor de sănătate publică, cât și în sfera socială. Un lucru pentru care am fost recunoscut chiar în cadrul acestui premiu este implicarea pe care am avut-o față de cultele din România și dialogul interdisciplinar cu acestea, ajutorul cultelor din România, predominant chiar cu Biserica Ortodoxă pentru gestionarea pandemiei. Sunt lucruri față de care am atras atenția încă de la început, România este cea mai religioasă țară din Europa, datele le avem încă din 2018, clar factorul religios era și este în continuare extrem de important în România și, din păcate, ca multe alte lucruri, a fost neglijat și acest aspect.

Am încercat să colaborez și am stabilit numeroase colaborări cu autoritățile de sănătate publică, atât din punct de vedere academic, cât și din punct de vedere al gestionării situației, că s-au ascultat unele lucruri și majoritatea nu, asta este altă poveste, dar ne luptăm în continuare, nu avem de ales din păcate și cred că este de datoria noastră în special, în contextul în care atâta dezinformare circulă mai virulent decât infecția în sine, trebuie să aducem această contribuție și o voce unită a experților în domeniul sănătății, nu doar în sănătate publică, ci și în special în sfera științifică, pentru că, iată, au existat atâtea teorii ale conspirației și încă, din păcate, circulă aceste lucruri”, a mai spus cercetătorul în intervenția sa.

Ștefan Dascălu a plecat din România în urmă cu șase ani pentru studiile de licență, iar în prezent este cercetător doctorand al Universității din Oxford. Acesta a studiat Științele Biologice în cadrul programului de licență, iar în cadrul cercetărilor sale, Dascălu s-a axat pe Imunologie, program pentru care a obținut și o bursă.