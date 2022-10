Ce se întâmplă dacă nu-ți închizi cardul pe care nu-l mai folosești

În funcție de politica băncii al cărei client ești, dacă nu ai mai folosit cardul în ultimele şase luni, ți se poate percepe comision lunar de mentenanţă cont curent sau o taxa anuală de administrare a pachetului sau a cardului.

De asemenea, conturile nefolosite cel puțin 6 luni pot fi închise automat, fiind considerate inactive, la anumite bănci. De asemenea, se poate percepe comisionul lunar aferent cardului şi contului ataşat doar atâta timp cât sunt active, în alte cazuri.

Există și situații în care clientul trebuie să suporte costurile de administrare a cardului pentru perioada cât cardul a fost valid. În cazul în care valabilitatea unui card expiră, iar cardul respectiv a fost inactiv o perioadă de minimum şase luni, banca poate proceda la dezactivarea cardului şi, evident, cardul nu va mai fi reînnoit.

Cum închizi un card bancar

Pentru a renunţa la un card de debit, trebuie să mergeți la bancă. Acolo, aveţi nevoie de o cerere de închidere card de la ghişeul băncii care v-a emis cardul, de o copie după buletin şi de cardul în original. Dacă vreţi să închideţi şi contul ataşat acelui card, trebuie să achitaţi toate datoriile pe care le aveţi către bancă, scrie stirileprotv.ro.

Comisioanele şi taxele percepute pentru un card activ diferă şi ele de la o bancă la alta. Pentru tranzacţii de 1000 de lei pe lună, de exemplu, banca încasează în medie 23 de lei lunar, adică 270 de lei pe an.

ROBOR iar crește. Avertismentul guvernatorului BNR către bănci pare că a expirat

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni la 8,19% pe an, de la 8,18% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), scrie Agerpres.



La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 8,30% pe an, de la 8,29% pe an anterior, iar ROBOR la 12 luni a rămas la nivelul de vineri, de 8,41% pe an.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Amintim că după ce guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis, într-o declarație publică, că băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul, dobânda a început să scadă, asta până recent, când și-a reluat vertiginos ascensiunea.

