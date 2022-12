Romeo Popescu a descris anul 2023 ca fiind un an al dezvăluirilor, al cunoașterii dar și al renunțării la anumite lucruri.

Anul marii înțelepciuni

”La anul vor fi niște revelații vizavi de ce s-a întâmplat în 1989. Acești 33 de ani (n.r. de la Revoluția din 1989) care au trecut se închid într-un an universal 6 - 2022 este un an universal 6 - și la anul va fi un an universal 7. Înseamnă că 2023 va fi un an al marii înțelepciuni, adică îți dai seama de niște lucruri, de ceva ce a fost în trecut. În sens numerologic, după 6 urmează 7. Asta înseamnă că, dacă în anul 6 ai învățat ceva, anul 7 îți va aduce un fel de claritate a legii. În 2023, se vor aduce multe lucruri în opinia noastră și vom înțelege ce a fost atunci. Adică, dacă până acum înțeles undeva la 50%, în 2023 procentul de înțelegere se va duce undeva la 80%. Vom înțelege, dar mai mult nu se întâmplă, pentru că oricum e prea târziu. 33 ți-a adus deja o cunoaștere relevată”, a spus numerologul Romeo Popescu.

50 de ani de secretizare a arhivelor

”După 50 de ani, s-a schimbat paradigma, adică modul în care tu vezi viața: cifra 5 e o cifră duală și aici vorbim de 50, adică de cinci ori 10. Adică ai înțeles foarte bine ce s-a întâmplat, dar nu mai ai cum să schimbi. Cred că unele dintre lucruri se desecretizează și la 70 de ani, iar unele niciodată. Aș mai spune că unele lucruri nu sunt secrete, dar noi trebuie să le credem, și știm cu toții că cel mai bine ascuns lucru este la vedere”, a mai spus numerologul.

Ce se va întâmpla pe 27 decembrie

”Cred că pe 27 se va mai întâmpla ceva. Nu știu exact ce anume, dar este o transformare. Ziua de 27 este o zi în care anumite lucruri, în zona aceasta de relaționare, de înțelepciune, s-ar putea întâmpla. Cred că 27 va fi o zi destul de agitată, se va întâmpla ceva destul de dur la nivel social, la nivel de persoană și la nivel de relații. Este ultima zi a anului în care se pot destrăma anumite lucruri iar în 2023 vor rămâne cu o anumită schemă de cunoaștere din ziua de 27 decembrie”, a atras atenția Romeo Popescu.

2023 descris numerologic

”Anul începe foarte interesant cu o formă foarte clară de înțelepciune. Adică tu îți dai seama de niște lucruri din trecutul tău și se va întâmpla exact pe 1 ianuarie. De ce? Pentru că 7 este un an universal de aer, iar elementul aer este peste tot și nici unde. Acest aer este și o cifră a cunoașterii, adică nouă. Anul respectiv ne va aduce o formă de cunoaștere foarte avansată. În 2023, în prima parte a anului, va apărea ceva care va aduce un plus valoare. În martie se va lansa ceva care va schimba viața, în sensul de utilitate. Mai este luna iulie care este destul de interesantă: unii oameni vor simți să fie liberi în luna iulie, vor simți nevoia să plece, să se izoleze. Va fi foarte multă lume care va vrea să renunțe la un sistem”, a mai adăugat numerologul Romeo Popescu.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News