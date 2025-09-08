Data publicării:

Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Economie
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

O nouă oportunitate de investiții pentru români a fost anunțată din Guvern.

Ministerul Finanțelor lansează luni, 8 septembrie 2025, cea de-a noua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, oferind persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase.

În perioada 8 septembrie - 3 octombrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formã dematerializatã.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

- 8 septembrie – 1 octombrie 2025: online, prin platforma Ghișeul.ro.

- 8 septembrie – 2 octombrie 2025: online, de către persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Operațiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă și viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar. Detalii suplimentare sunt disponibile în Ghid Tezaur online și Tezaur online.

- 8 septembrie – 3 octombrie 2025: la sediul unităților Trezoreriei Statului.

- 8 septembrie – 2 octombrie 2025 (în mediul urban) și 8 septembrie – 1 octombrie 2025 (în mediul rural): prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Avantajele investiției în Programul TEZAUR

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevãzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului TEZAUR sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A.

Reamintim că, începând cu luna martie a.c., Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetãțenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat. 

Citește și: În ce să-ți investești astăzi banii ”de la saltea” pentru un viitor mai sigur. Rețeta care-ți pune economiile la adăpost

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
08 sep 2025, 10:14
Premierul Greciei, anunț surpriză pentru cetățeni. Mulți scapă complet de impozitul pe proprietate
07 sep 2025, 10:46
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
06 sep 2025, 20:40
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
06 sep 2025, 10:14
CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț
06 sep 2025, 07:20
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
05 sep 2025, 18:46
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Prof. Coșea, atenționare despre China în Europa. Cum a scos portul Pireu din criză și a creat peste 4300 de locuri de muncă
05 sep 2025, 17:05
ANAF, precizări despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
05 sep 2025, 14:05
Sezonul turistic din România, în cădere liberă în 2025
05 sep 2025, 10:06
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
04 sep 2025, 23:36
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
04 sep 2025, 20:59
Termocentrala de la Iernut, nou blocaj. Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul. S-a întâmplat și-n 2021
04 sep 2025, 16:44
Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România
04 sep 2025, 10:55
Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa
03 sep 2025, 18:44
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
03 sep 2025, 13:57
FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice
03 sep 2025, 09:44
CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat
02 sep 2025, 22:44
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
02 sep 2025, 20:17
Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune
02 sep 2025, 16:26
FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor
02 sep 2025, 14:57
Economistul Adrian Negrescu: Reformele din România, pe model Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, am primit două impozite noi
01 sep 2025, 22:46
Sumă uriașă împrumutată de ministrul de Finanțe de la bănci astăzi
01 sep 2025, 16:24
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
01 sep 2025, 13:15
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
31 aug 2025, 18:04
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
30 aug 2025, 13:10
Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului
30 aug 2025, 09:59
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
29 aug 2025, 22:27
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
28 aug 2025, 19:39
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
28 aug 2025, 18:13
Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an
28 aug 2025, 14:31
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
27 aug 2025, 23:20
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?
27 aug 2025, 17:35
CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure
27 aug 2025, 15:54
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
27 aug 2025, 14:00
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
27 aug 2025, 08:24
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
26 aug 2025, 15:21
Curs valutar BNR marți 26 august
26 aug 2025, 13:44
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
26 aug 2025, 12:35
Scandalul microbuzelor electrice la preț dublu, contrazis din toate părțile. Confuzie între cele cu 8 locuri și cele cu 16, dar și la prețurile cu TVA sau fără
26 aug 2025, 12:22
Tara europeană care va transforma 10% din suprafață în păduri: 626 milioane de euro pentru împădurirea terenurilor agricole
26 aug 2025, 09:46
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
26 aug 2025, 09:53
Curs valutar BNR luni 25 august
25 aug 2025, 14:36
ROMARM, pas important în procesul de guvernanță corporativă. Parteneriate cu Rheinmetall, Northrop Grumman, General Dynamics, Beretta și Periscope Aviation
25 aug 2025, 12:58
Gigantul olandez al cafelei, care deține Jacobs, vândut către americanii care au Dr. Pepper. Tranzacție de miliarde
25 aug 2025, 10:38
Lagarde (BCE): Muncitorii străini, colacul de salvare al economiei europene
23 aug 2025, 20:35
Cancelarul german Friedrich Merz apără firmele mijlocii: Nu vor plăti taxe mai mari sub mandatul meu
23 aug 2025, 18:29
Canicula afectează economia UE. Producţia de porumb a scăzut simţitor
23 aug 2025, 10:51
Curs valutar BNR vineri 22 august, valabil în weekend și luni
22 aug 2025, 18:11
Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului
22 aug 2025, 10:47
Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
22 aug 2025, 09:59
Cele mai noi știri
acum 35 de minute
Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală
acum 43 de minute
Psihoterapeutul Cosmin Bara, invitat la Născuți în diaspora / VIDEO
acum 54 de minute
Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. ”Vin autocare cu protestatari. Piața Victoriei e plină”
acum 1 ora 9 minute
Cod Galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină. ANM, județele vizate
acum 1 ora 20 minute
De la fermă la farfurie: românii din Vaslui care schimbă avicultura din România
acum 1 ora 36 minute
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
acum 1 ora 38 minute
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
acum 1 ora 39 minute
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
Cele mai citite știri
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
pe 7 Septembrie 2025
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
pe 7 Septembrie 2025
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele patru moțiuni de cenzură de duminică
pe 7 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel