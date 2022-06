Senatorul PSD Robert Cazanciuc a abordat în cadrul unui interviu pentru DC NEWS subiectul revizuirii Constituției. Acesta a menționat că a organizat o dezbatere la care, deși indirect, a fost discutată și această problemă.

"Nu am pornit neapărat de la ideea de a schimba Constituția. Acest caiet a fost făcut exact acum un an de zile. La 1 iunie am organizat o dezbatere la Palatul Patriarhiei, unde a fost Adunarea Constituantă. Cei care au dezbătut și au votat Constituția acolo au lucrat, acolo era sediul Parlamentului. Se făcuseră 30 de ani de la adoptarea Constituției.

Și atunci am zis în ce măsură legea fundamentală a ajutat la dezvoltare în acești 30 de ani și am invitat 14 profesori universitari să analizeze evoluția țărilor române în această perioadă din perspectivă sociologică, politică, economică, juridică, din mai multe perspective. Să vedem dacă Constituția a fost un factor de dezvoltare a României sau nu. Nu am pornit de la ideea de a revizui neapărat ceva, deși sunt destule lucruri, care, să spunem că ar merita o discuție și o eventuală revizuire când va fi momentul.", a declarat Robert Cazanciuc.

Cum stabilim când e momentul schimbării Constituției?

"Păi aici ne aducem aminte, cei care am trăit în comunism, niciodată nu era momentul. Așa spunem: "Domnule, e bună piesa de teatru, e bun materialul, dar acum nu e momentul, să o mai lăsăm puțin". Cum stabilim când e momentul?", a intervenit jurnalistul Val Vâlcu.

"Când poporul înțelege că este nevoie de o modificare și când vrea acea modificare. Au mai fost două momente de revizuire a Constituției, nereușite, în afară de cea reușită, în 2003. A fost un moment important, un moment a fost 2003. De ce? Pentru a permite României în Uniunea Europeană și în NATO.

Faptul că noi am făcut, din revizuirea din 2003, mai degrabă un act de politică externă care să permită procesul de aderare a României, noi nu am realizat prin Constituție o reformă care să permită o reală integrare a României în Uniunea Europeană. Am făcut un act de politică externă și unul de politică internă ca să permitem acest proces de aderare la Uniunea Europeană și la NATO. Acela a fost un moment constituțional în care românii au venit și au votat la referendum.

Alte două încercări de revizuire a Constituției, eșuate

Au fost alte două încercări de revizuire, în 2011 și 2014. Acelea nu au fost momente constituționale, acelea au fost instrumente politice. Cine avea la vremea respectivă o majoritate a încercat să folosească revizuirea Constituției într-o bătălie politică internă. Atâta timp cât noi o să încercăm folosim revizuirea în bătălii politice interne și nu pornind de la o nevoie reală a populației, cu siguranță procesul nu va avea succes.

Se trezesc la un moment dat, că e premier, că e președinte, că sunt parlamentari și vrem să facem o revizuire pentru că ni se pare nouă că promovăm mai bine anumite idei, să facem referendum, să avem 300 de parlamentari, să facem un referendum pe justiție, toate aceste lucruri trebuie validate la un moment dat de popor. Nu cred că în momentul de față avem un asemenea moment constituțional în care să mâine să venim în fața poporului cu un proiect de revizuire a Constituție și să le spunem: "Oameni buni, noi, 10-20 de deștepți, ne-am adunat aici, am pus la îndemâna Parlamentului un proiect de act normativ și venim în fața poporului să valideze ceea ce credem că ar trebuie revizuit". Un proces de revizuire trebuie să dureze ani de zile.

În ce măsură drepturile fundamentale sunt protejate în fața inteligenței artificiale?

Noi am început această dezbatere anul trecut, fără o temă anume de modificare. Ne-am gândit, în urmă cu doi ani de zile, la PSD dacă am putea să facem un proiect de țară. România a avut un proiect de țară: Uniunea Europeană și NATO. A avut un acord politic în anul `95 la Snagov pentru acest parcurs. Nu mai avem un proiect de țară și ne-am gândit dacă oare o dezbatere asupra Constituției ar putea să adune românii în jurul unei teme și să constituim în felul acesta poate un proiect de țară. Putem să facem din Constituție un motor de dezvoltare a României?

Luna aceasta, vom organiza la Iași o dezbatere într-un centru universitar important despre inteligența artificială. În ce măsură drepturile fundamentale, vorbim de Constituție, sunt protejate în fața inteligenței artificiale? Nu de actuala Constituție fiindcă nu se vorbește de așa ceva, dar va veni un moment la care, la nivel european se va pune această problemă. Cum protejăm drepturile fundamentale în fața inteligenței artificiale. Suntem noi, ca țară, pregătiți pentru un asemenea moment? Mă gândesc la intruziunea în viața privată și mă gândesc chiar la viața în sine pentru că au fost oameni care au murit în accidente rutiere cu mașini care se conduceau singure.” a explicat Robert Cazanciuc.

