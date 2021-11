”Bravo, ai stil! Celebrities”, gală 13 noiembrie 2021. Ilinca Vandici, anunț important

În cadrul galei din această sâmbătă, de la ora 22:00, fanii fashion reality-ului „Bravo, ai stil! Celebrities” vor avea ocazia să fie purtați în diferite colțuri ale lumii alături de concurentele lor preferate pe care le vor vota.

Raluca Dumitru, nemulțumită de întârzierile unei concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Raluca Dumitru: "Și Nico a întârziat. Și Ioana. Nu ești singura. Te întrebam de ce?" - a fost replica concurentei la adresa Andei Adam.

Ruxi: "Dar nu poți să zici tot timpul că eu-s mama, dar lasă-ne. Am înțeles, știm cu toții, e foarte greu!”

Raluca Dumitru: "Eu cred că duce și fetița, și bona, și mama bonei la grădiniță.”

Anunțul făcut de Ilinca Vandici la Bravo, ai stil! Celebrities

Însă, înainte să înceapă marele show, Ilinca Vandici a vrut să facă o precizare foarte importantă: „Voi avea de făcut un anunț foarte important!” Rămâne de văzut despre ce e vorba.

De ce nu vorbește Ilinca Vandici despre sora ei

„Relația cu familia mea este și va fi foarte bună. Că am avut eu anumite așteptări și că poate nu am înțeles anumite lucruri pentru că nu eram suficient de atentă la ceilalți oameni din jurul meu și eram mai atentă la mine… asta este partea a doua. Am avut o copilărie minunată, doi părinți minunați care au făcut tot ce au știut și au putut mai bine pentru a ne crea un mediu și o dezvoltate propice mie și surorii mele. Da, m-au susținut financiar în venirea mea în București, în tot ce a însemnat cariera mea. Au fost acolo lângă mine când am avut nevoie așa cum au știut și au putut ei. Năzbâtii am făcut o grămadă, ca orice copil, am avut o fractură de cot la 14 ani ce a necesitat spitalizare o lună de zile cu două intervenții chirugicale", a spus Ilinca Vandici pentru ciao.ro.

„Am o soră mai mare cu 3 ani decât mine. Nu vorbesc despre ea pentru că nu sunt întrebată, dar am făcut vloguri împreună. Îmi este un om foarte drag și apropiat mie. Este profesoară de limba română, la București, are și ea familia ei, un băiețel de 10 luni. Avem o relație foarte, foarte frumoasă, foarte apropiată”, a mai spus vedeta.