Bogdan Chirieac: Nicușor Dan nu are nevoie de bani. E ”cocă” de bani! Pentru numele lui Dumnezeu, despre ce vorbim?

Într-o mișcare neașteptată, liderii USR au decis să-l susțină pe Nicușor Dan în alegerile prezidențiale, retrăgându-și sprijinul pentru Elena Lasconi. Această schimbare a survenit după ce sondajele au indicat o susținere scăzută pentru Lasconi, de doar 4,1%. Cu toate acestea, primărița din Câmpulung a refuzat să se retragă din cursă. În cadrul campaniei electorale din 2025, liderii USR se află într-o situație complicată legată de banii de campanie. Potrivit surselor, USR dorește să transfere fondurile alocate pentru Lasconi către Nicușor Dan, însă legal acest lucru nu este posibil. Fondurile de campanie au fost alocate conform unui proces legal, iar acestea sunt înregistrate pe numele candidatei desemnate inițial, ceea ce face imposibil transferul lor direct către alt candidat. De asemenea, accesul la aceste fonduri pentru Lasconi este momentan blocat, iar USR caută alternative, incluzând donații pentru susținerea lui Nicușor Dan.

Pe de altă parte, schimbările în politică de la o zi la alta par să continue. În ciuda speculațiilor media despre întâlnirile dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, surse din interiorul liberalilor, potrivit România TV, sugerează că Bolojan a ales să-l sprijine total pe Crin Antonescu în cursa prezidențială. Prezența sa la evenimentul de lansare al programului prezidențial al lui Antonescu, alături de alți lideri, ar sugera o schimbare de abordare din partea acestuia. Deși anterior se credea că Bolojan ar putea sprijini pe ascuns candidatul Nicușor Dan, ultimele informații ar indica că acesta a optat pentru o susținere mai clară a lui Antonescu.

Analistul Bogdan Chirieac a punctat în cadrul unei intervenții la România TV că mișcările din jurul numelui lui Nicușor Dan, de la evenimentele de ieri din USR, și aparenta susținere mai directă a lui Bolojan pentru Crin Antonescu, sunt acțiunile altor factori politici ce vor influența în mod semnificativ rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale.

"Vedem fața dânsului peste tot"

"Eu cred că domnul Nicușor Dan nici nu are nevoie de bani. Dânsul e cocă de bani, ca să spunem așa. Se vede din campania pe care o desfășoară. Vedem fața dânsului peste tot. De la panouri în toată patria, până la camioane cu fața dânsului în străinătate, chiar și la New York. Banii nu sunt o problemă pentru domnul Nicușor Dan. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, urât lucru, detestabil, s-a întâmplat ieri în partidul USR. Cu toată dragostea spun asta. Oribil. Absolut oribil. A fost o lovitură de palat dată de un grup de puciști. Cum să o retragi cu 3 săptămâni înainte de primul tur al alegerilor? De fapt, mă rog, nu s-a retras. Doamna Lasconi rămâne acolo. Cu bune, cu rele, cea mai puțin pregătită pentru funcția de președinte, a ajuns pe 24 noiembrie în turul 2. Pentru numele lui Dumnezeu, despre ce vorbim? A intrat în turul 2. Cu ce drept vrei să o retragi? Eu cred că reacția va fi inversă. Cred că votanții de la Nicușor Dan se vor întoarce la doamna Lasconi. Nu poți să faci așa ceva. Toate aranjamentele astea, negocieri pe sub masă, hai să-l retragem pe cutare ca să crească cutare, sunt profund detestate de către poporul român. Un ‘userist’ așa ca mine vă spune că nu mai suntem de mult ce am fost. Suntem mai răi decât PSD și PNL.



O altă chestiune, când vorbim de Ilie Bolojan, eu aș spune să privim cu mai multă răbdare. Hai să vedem cum reacționează în continuare. Eu am fost la evenimentul de lansare al programului lui Crin Antonescu, ieri. Pot să spun că a avut un discurs foarte bun, din foarte multe puncte de vedere. În schimb, ce am văzut în discursul lui Ilie Bolojan nu mi s-a părut o susținere hotărâtă. Mi s-a părut că e cu valul, e în moment și atât. Nu știu dacă a renunțat complet la Nicușor Dan. Stăm și așteptăm următoarele mișcări. În momentul de față, mie îmi pare că jocurile de culise continuă și sunt menite să-i facă drum liber lui Nicușor Dan. Cu toate astea, Nicușor a mai alunecat în ochii electoratului. Cam toate sondajele dau acum ceea ce a dat Mirel Palada la Sociopol acum o lună. Mă refer la scenariul Simion și Ponta în turul 2. E un candidat foarte bun domnul Crin Antonescu, dar din păcate nu prea văd electoratul domniei sale. La domnul Ilie Bolojan am în continuare această rezervă. Nu-l văd cu arme și bagaje în tabăra lui Crin Antonescu", a explicat Bogdan Chirieac.

