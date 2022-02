Bogdan Aurescu, discuţie cu ministrul de externe al Ucrainei. România, asigurări că va sprijini Ucraina

Această întâlnire are loc după ce, la 1 februarie 2022, cei doi oficiali au avut un schimb de scrisori pentru a celebra 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-ucrainene, respectiv în contextul agravării deosebite a situației de securitate din proximitatea Ucrainei și de la Marea Neagră. De asemenea, discuția are loc după participarea în premieră a ministrului ucrainean de externe, la invitația ministrului Bogdan Aurescu, la reuniunea formatului București 9 organizată de acesta pe 3 februarie, cu prezența ministrului francez al afacerilor externe.

Discuția a prilejuit un schimb detaliat de opinii și evaluări pe tema evoluțiilor de securitate recente, din proximitatea Ucrainei, inclusiv în Marea Neagră, inclusiv din teren, precum și privind perspectivele de evoluție a acestora. Dialogul dintre cei doi șefi ai diplomațiilor a fost cu atât mai relevant cu cât acesta a avut loc și în pregătirea reuniunii de luni a Consiliului Afaceri Externe al UE, care va examina cu prioritate situația de securitate din regiune, inclusiv cu participarea ministrului Kuleba.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat sprijinul României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. A reafirmat angajamentul României pentru politica NATO a ,,ușilor deschise” și pentru principiul că orice stat trebuie să aibă posibilitatea de a-și alege liber politica externă și de securitate.

Șeful diplomației române a evidențiat propunerile recente de sprijin ale României pentru Ucraina atât la nivel bilateral, cât și în context UE și NATO și a făcut referire, totodată, la propunerea sa, avansată recent la nivel european, de organizare la Kiev a unei reuniuni informale a Consiliului Afacerilor Externe/CAE, ca măsură de sprijin politic concret pentru Ucraina și pentru poporul ucrainean. Ministrul Kuleba a exprimat mulțumirile sale deosebite pentru sprijinul României și a reiterat susținerea sa pentru inițiativa ministrului român de externe privind organizarea la Kiev a unei reuniuni a CAE.

Ministrul român al afacerilor externe a susținut continuarea promovării căii dialogului pentru atingerea unei dezescaladări reale, verificabile, care să elimine amenințările la adresa stabilității și păcii. A subliniat, totodată, necesitatea pregătirii unei reacții corespunzătoare, ferme și substanțiale, la o eventuală nouă încălcare a integrității teritoriale a Ucrainei, cu accent pe pachetul consistent de sancțiuni pregatit de UE, al cărui potențial de descurajare trebuie valorificat la maximum, inclusiv printr-o comunicare publică adecvată.

Ministrul Bogdan Aurescu a abordat și teme privind relațiile bilaterale, și a subliniat, în acest context, semnificația convorbirii telefonice între Președinții Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski, din 1 februarie 2022.

Timely&substantive talk w/FM???????? @DmytroKuleba at #MSC2022 . All our support&solidarity are for UA at this critical moment. RO fully supports UA sovereignty & territorial integrity. Discussed prospects of evolution of t/security crisis & possible ways of action 2 reach de-escalation pic.twitter.com/gDMejpFEY5

Ministrul român de externe a accentuat în acest cadru necesitatea intensificării dialogului pentru soluționarea problemei drepturilor identitare, cu accent pe cele privind educația în limba română, ale etnicilor români, printre care finalizarea protocolului Comisiei mixte bilaterale privind minoritățile naționale și organizarea unei noi sesiuni a acesteia, recunoașterea inexistenței așa-zisei "limbi moldovenești", cu efectele de rigoare.

Ministrul român a transmis un semnal privind importanța celor două minorități înrudite ca punți de legătură între cele două state, menționând necesitatea reflectării consistente și pozitive a contribuției comunității române în cadrul societății ucrainene, inclusiv în discursul public al autorităților.

Ministrul Dmytro Kuleba a exprimat apreciere pentru poziția constantă de sprijin a României în actualul context de securitate și deschidere pentru conlucrare pe mai departe în vederea soluționării problemelor de pe agenda bilaterală, inclusiv cele privind comunitatea română.

In t/context of t/recent anniversary of 30 yrs of diplomatic relations, we also discussed about our bilateral issues, with special focus on t/identity rights of t/persons belonging to t/Romanian national community in Ukraine