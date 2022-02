Aurescu: Susținem cu tărie suveranitatea, aspirațiile de pace și democrație a poporului ucrainean

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu salută, în calitate de Președinție română a Comunității Democrațiilor, adoptarea astăzi, 24 februarie 2022, a Declarației unui grup de state membre ale Consiliului Guvernator al Comunității Democrațiilor, cu privire la situația din Ucraina.

Declarația, susținută de România, în calitate de Președinție a Comunității Democrațiilor, alături de alte state membre ale Consiliului Guvernator al Comunității Democrațiilor, printre care Estonia, Finlanda, Georgia, Japonia, R. Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia și Statele Unite ale Americii, exprimă sprijinul față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în frontierele sale recunoscute internațional, precum și pentru parcursul democratic al acestui stat și pentru aspirațiile democratice ale populației ucrainene.

Totodată, prin intermediul acestei declarații, statele semnatare condamnă ferm agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Declarația reflectă tema centrală a Președinției României la conducerea Comunității Democrațiilor, în mandatul deținut în perioada septembrie 2019 – septembrie 2022, respectiv promovarea și apărarea democrației pe plan global, ca unic sistem care garantează prosperitatea și dezvoltarea durabilă.

Declarația integrală a statelor membre ale Consiliului Guvernator al Comunității Democrațiilor privind situația din Ucraina poate fi accesată integral aici: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2022/2022_pdf/declaratie_ua_cod.pdf și https://community-democracies.org/statement-of-the-governing-council-members-of-the-community-of-democracies-on-ukraine.

Informații suplimentare

România asigură Președinția Comunității Democrațiilor (CoD) în perioada septembrie 2019 - septembrie 2022. Mandatul României la conducerea CoD, asumat inițial pentru perioada 2019-2021, a fost prelungit, la 18 mai 2021, în condiții excepționale, în contextul necesității asigurării continuității și gestionării eficiente a activității CoD, inclusiv ca urmare a faptului că pandemia de COVID-19 a afectat calendarul și formatul unora dintre activitățile organizației (mai multe informații aici – http://www.mae.ro/node/55727).

Asumarea acestei funcții reflectă angajamentul puternic al României pentru promovarea și consolidarea valorilor democratice, iar încrederea de care s-a bucurat țara noastră din partea CoD demonstrează recunoașterea eforturilor constante ale României pentru sprijinirea statului de drept și a drepturilor și libertăților fundamentale. Principalele obiective ale României la Președinția CoD sunt, inter alia, facilitarea implicării tinerilor în procesele democratice, promovarea democrației pe plan global, ca unic sistem care garantează prosperitatea și dezvoltarea durabilă, precum și relația dintre procesele democratice și tehnologia informației.

Comunitatea Democrațiilor, înființată în anul 2000, la inițiativa SUA, prin semnarea de către 106 state a Declarației de la Varșovia, este cea mai amplă platformă de dezbatere și schimb de experiență pe tema democrației la nivel global. Consiliul Guvernator, care este format din 31 de state, inclusiv România (din 2011), este principalul organ decizional al Comunității Democrațiilor.

-----

'România, în calitate de președinte a Comunității Democrațiilor, salută declarația statelor membre ale Consiliului Guvernatorilor CoD care condamnă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Susținem cu tărie suveranitatea și aspirațiile de pace și democrație a poporului ucrainean.', a scris ministrul Bogdan Aurescu, pe Twitter.

Romania ????????, as Presidency of @CommunityofDem, welcomes t/ statement by CoD Governing Council member States condemning Russia's aggression against #Ukraine. We strongly support ????????sovereignity and t/aspirations of peace & #democracy of t/Ukrainian people. ➡️ https://t.co/G2NBwrM1Lh